الأحد، ١٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
“الدفاع المدني” هذه عقوبة من ينقل تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية أو ينشرها
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“الدفاع المدني” هذه عقوبة من ينقل تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية أو ينشرها

“الدفاع المدني” هذه عقوبة من ينقل تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية أو ينشرها

“الدفاع المدني” هذه عقوبة من ينقل تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية أو ينشرها
٠٥:١٢:٥٦ م، الأحد، ١٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت المديرية العامة للدفاع المدني، عن عقوبة كل من ينقل تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية أو ينشرها بأي وسيلة.

عقوبة من ينقل تسجيلات كاميرات المراقبة

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أن عقوبة من ينقل تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية أو ينشرها، غرامة مقدارها 20 ألف ريال.

في الوقت نفسه، أعلن الدفاع المدني،عن تطبق أحكام نظام كاميرات المراقبة الأمنية في المساجد والجوامع والوزارات والهيئات الحكومية وعدد من المنشآت.

تطبق أحكام نظام كاميرات المراقبة الأمنية

وعلى حسابه في “تويتر”، أوضح تم تطبق أحكام نظام كاميرات المراقبة الأمنية على الأتي:

1 – المساجد والجوامع.

2 – الوزارات والهيئات الحكومية.

3 – المنشآت النفطية والبتروكيميائية.

4 – منشآت توليد الطاقة وتحلية المياه.

5 – المسجد الحرام والمسجد النبوي والمشاعر المقدسة.

وفي وقت سابق، أطلقت هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” عبر أكاديميتها وبالشراكة مع أكاديمية طويق المسار الأول، بهدف بناء قدرات وطنية واعدة في مجال أنظمة كاميرات المراقبة الذكية.

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