الأحد، ١٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
“Jetour” الصينية تكشف عن أحدث سياراتها وأكثرها جمالا
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“Jetour” الصينية تكشف عن أحدث سياراتها وأكثرها جمالا

“Jetour” الصينية تكشف عن أحدث سياراتها وأكثرها جمالا

“Jetour” الصينية تكشف عن أحدث سياراتها وأكثرها جمالا
٠٥:١١:٢٩ م، الأحد، ١٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

بدأت شركة “Jetour” الصينية التابعة لشركة Chery في طرح مركبتها الجديدة التي صنفت من بين أكثر سيارات الدفع الرباعي تميزا.

السيارة الجديدة المسماة بـ ” Jetour Traveler” تأتي بتصميم مميز وأنيق جدا، تبرز معالم الجمال فيه من خلال تصميم واجهته الأمامية والمصابيح المتطورة المثبتة عليها، ومن خلال الإطارات الأنيقة التي تحيط بفتحات الشبابيك وحجرات العجلات وممتصات الصدمات.

9 مميزات

وتأتي السيارة الجديدة بـ 9 مميزات حصرية:

1- طول السيارة 4 أمتار و78 سنتيمترا
2- جهّزت السيارة بصفين من المقاعد
3- ستطرح نسخة أكبر بطول 4 أمتار و95 سنتيمترا لتوفر مساحة داخلية أكبر

4- تتميز بالتقنيات الداخلية المتطورة بها إذ زودت بشاشة لمسية كبيرة يمكنها العمل كجهاز تلفاز ويمكن من خلالها أيضا إدارة الكثير من ميزات المركبة.

5- زودت الشاشة بمعالج Qualcomm 8155 المسؤول عن إدارة جميع الأجهزة الإلكترونية.

6- حصلت المركبة على نظام التحكم التكيفي بالمسار، ونظام التحكم التكيفي بأنظمة التعليق، وعدة أنظمة للقيادة تناسب مختلف أنواع الطرق.

7- تم تزويدها بكاميرات توفر الرؤية المحيطية للهيكل، وحساسات للضوء والمطر، وحمساسات مسافات أمامية وخلفية.

8- ستعمل نسخها بمحركات توربينية بسعة 1.5 ليتر ومحركات توربينية بسعة 2.0 ليتر، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 7 سرعات.

9- كما ستطلق منها نسخ مزودة بمحركات هجينة اقتصادية في استهلاك الوقود.

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