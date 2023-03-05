عاجل.. أوامر ملكية بتعيين عدد من الوزراء والمسؤولين الجدد بعدة مناصب

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الديوان الملكي عن عدد من الأوامر الملكية التي اتخذها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأوضح حسب “واس”، أنه صد أمر ملكي بتعيين المهندس إبراهيم بن محمد بن إبراهيم السلطان وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء.

تعيين وسف لدوسري وزيرًا للإعلام

وأضاف أن الأمر الملكي صدر أيضًا بتعيين الأستاذ سلمان بن يوسف بن علي الدوسري وزيراً للإعلام.

كما تم تعيين معالي الأستاذ حمود بن بداح المريخي مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

فيما صدر الأمر الملكي بتعيين الفريق محمد بن عامر بن محمد الحربي نائباً لرئيس الاستخبارات العامة.

فيما صدر الأمر الملكي بتعيين الفريق محمد بن عامر بن محمد الحربي نائباً لرئيس الاستخبارات العامة.

وحسب ” واس”، فقد تم تعسين الفريق محمد بن عامر بن محمد الحربي نائباً لرئيس الاستخبارات العامة.

كما يُعين الأستاذ راكان بن إبراهيم بن عبد العزيز الطوق مساعداً لوزير الثقافة بالمرتبة الممتازة.

وصدرت الأوامر بتعيين الدكتور عبد الرحمن بن حمد بن صالح الحركان محافظاً للهيئة العامة لعقارات الدولة بالمرتبة الممتازة.

كما يعين الأستاذ إسماعيل ابن سعيد ابن علي الغامدي مساعداً لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة بالمرتبة الممتازة.

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