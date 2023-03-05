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توضيح مهم.. عقوبات الخمور في العراق بعد حظر استيرادها رسميًا
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توضيح مهم.. عقوبات الخمور في العراق بعد حظر استيرادها رسميًا

توضيح مهم.. عقوبات الخمور في العراق بعد حظر استيرادها رسميًا

توضيح مهم.. عقوبات الخمور في العراق بعد حظر استيرادها رسميًا
٠٣:٣٤:٠٣ م، الأحد، ١٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – وكالات: 

أعلنت سلطات الجمارك في العراق، منع استيراد الكحول، وفرضت عقوبات على المخالفين للإجراء.

وأبلغت هيئة الجمارك أمس السبت “كافة المناطق والمراكز الجمركية بمنع دخول المشروبات الكحولية بكافة أنواعها”، وقالت في بيان إن توجيهها “جاء استنادًا إلى قانون واردات البلدية”.

وتنص المادة 14 من القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية في 20 فبراير، على “حظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة أنواعها”.

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غرامة تتراوح بين 7 آلاف إلى 19 ألف دولار

ويفرض القانون الذي قالت وكالة “فرانس برس”، إنها اطلعت على نسخة منه، غرامةً على المخالفين تتراوح بين 10 ملايين إلى 25 مليون دينار عراقي (أي بين 7 آلاف إلى 19 ألف دولار).

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جدل حاد في البلاد

وسبق أن تم التصويت على هذا القانون في عام 2016، لكن لم يُنشر في الجريدة الرسمية وبالتالي لم يدخل حيز التنفيذ، وهو ما أثار جدلاً حادًا في البلاد واعتبره نواب ومراقبون مخالفا للدستور.

ومنذ الإعلان عن القرار، تواصل متاجر الكحول في بغداد أعمالها بشكل عادي، حيث توجد متاجر متخصصة ببيع الكحول، يملكها عادةً أشخاص من الأقليات المسيحية والإيزيدية، إلا أن المطاعم والفنادق نادرًا ما تقدّم الكحول الذي ينظر الى استهلاكه عمومًا بشكل سلبي.

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استيراد الكحول سلطات الجمارك في العراق قانون واردات البلدية متاجر الكحول ببغداد

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