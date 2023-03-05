“إنفاذ” يشرف على 10 مزادات عقارية في الرياض والشرقية والقصيم والمدينة والطائف

تواصل – واس:

أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” إقامة 10 مزادات علنية وذلك في الفترة ما بين 6 إلى 12 مارس 2023م في عدد من المناطق.

مزادات حضورية وإلكترونية

وأوضح أن المزادات تتنوع ما بين مزادات حضورية وإلكترونية؛ لبيع وتصفية 52 عقارًا تقع في 5 مناطق بالمملكة، مشيرًا إلى أن المزادات تبدأ في منطقة المدينة المنوّرة والرياض على النحو التالي:

1 – مزاد أكنان.

2 – مزاد جوهرة بوليفارد.

3 – مزاد الخرج والأفلاج.

4 – مزاد روابي الوسطى.

5 – مزاد نظيم الرياض لبيع 27 عقارًا.

6 – مزاد فرص طيبة على 8 عقارات,

7 – مزاد منارات بمنطقة القصيم الذي يقام على 9 عقارات.

8 – مزادات المنطقة الشرقية المتمثلة في مزادي الازدهار وياقوت الخبر لبيع 3 عقارات، وأخيرًا مزاد دانة الطائف المقام على 5 عقارات بمنطقة مكة المكرمة.

تصفية الأصول من العقارات والمنقولات

يذكر أن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” يعدّ مركزًا حكوميًا مستقلًا، وأحد مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030؛ حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.

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