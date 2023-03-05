عاجل.. وفاة شخص وإصابة اثنين في حريق بمحطة وقود بالقصيم

تواصل – فريق التحرير:

كشف الدفاع المدني بالمذنب التابعة لمنطقة القصيم، عن مباشرته حادث اشتعال لحظي في محطة وقود نتج عنه وفاة شخص وإصابتان وتضرر عدد من المركبات.

ونشر الدفاع المدني صورة عبر صفحته الشخصية تظهر مراحل عملية إطفاء الحريق، حيث بذل رجال الدفاع جهودا كبيرة للسيطرة على الحريق

حريق في ورشة بحي السلي

في سياق متصل، أخمد الدفاع المدني ‎بالرياض، فجر اليوم، حريقًا في ورشة بحي السلي، مؤكدًا أنه لم يتم تسجيل أي إصابات.

وفي وقت سابق، اندلع حريق بأحد المحال بمدينة الأحساء في المنطقة الشرقية، وباشر الدفاع المدني إخماد الحريق، كما نشر الحساب الرسمي للدفاع المدني عبر “تويتر”. دون الكشف عن أسباب وكشفت صور نشرها “الدفاع المدني” عن تدخل عناصر الدفاع المدني والتي نجحت بتوفيق الله في إخماد الحريق دون وقوع إصابات، بينما لم يتم الإعلان عن أسباب اندلاعه.

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