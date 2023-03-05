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مكافحة التصحر.. 280 دورية وطائرات بدون طيار وعقوبات كبيرة للمخالفين
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مكافحة التصحر.. 280 دورية وطائرات بدون طيار وعقوبات كبيرة للمخالفين

مكافحة التصحر.. 280 دورية وطائرات بدون طيار وعقوبات كبيرة للمخالفين

مكافحة التصحر.. 280 دورية وطائرات بدون طيار وعقوبات كبيرة للمخالفين
٠٣:١٤:٤٠ م، الأحد، ١٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أعلن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، أنه أطلق 276 دورية لحماية ومراقبة أراضي الغطاء النباتي في المتنزهات والمراعي والوديان والفياض والروضات في مختلف مناطق المملكة.

استخدام طائرات بدون طيار “الدرونز”

وأوضح أنه استخدم طائرات بدون طيار “الدرونز”؛ وذلك لرصد التعديات والمخالفات على الغطاء النباتي وكشفها، وضبط مرتكبيها، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وفق اللوائح التنفيذية لنظام البيئة.

مشروع يتضمن أكثر من 276 فرد حماية

وأكد المشرف العام على التراخيص واللوائح في المركز علي الأسمري، أن إطلاق الدوريات يأتي ضمن مشروع جديد لهذا العام 2023 يشمل جميع مناطق المملكة؛ حيث يتضمن أكثر من 276 فرد حماية، و16 طائرة بدون طيار مع مشغليها، وتُقدَّر المدة الزمنية للمشروع بثلاث سنوات.

توفير الكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة

وأشار الأسمري إلى أن جهود حماية ومراقبة أراضي الغطاء النباتي، التي يبذلها المركز تأتي في إطار المحافظة على الغابات والمتنزهات والمراعي حول المملكة عبر تأمين التجهيزات الأمنية اللازمة، وتوفير الكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة في مجال المراقبة والاتصالات؛ لتطبيق أنظمة وإجراءات الحماية حسب الأنظمة المعتمدة محليًّا ودوليًّا في هذا المجال.

500 دورية أطلقها المركز منذ تأسيسه

وكان المركز قد أطلق خلال العام الماضي فقط أكثر من 200 دورية في عدد من المناطق حول المملكة؛ حيث شملت ما يزيد على 100 دورية لتغطية مواقع الغابات والمراعي والمتنزهات في منطقة عسير، و40 دورية في منطقة الباحة، و40 دورية في الطائف بمنطقة مكة المكرمة، إضافةً إلى 22 دورية في منطقة جازان، ليصل إجمالي عدد الدوريات التي أطلقها المركز منذ تأسيسه نحو 500 دورية في مختلف مناطق المملكة.

تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها

يُذكر أن المركز يعمل على تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والرقابة عليها وتأهيل المتدهور منها حول المملكة، والكشف عن التعديات عليها، ومكافحة الاحتطاب، إضافة إلى الإشراف على أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، مما يعزز التنمية البيئية المستدامة، ويسهم في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الدرونز المتنزهات المراعي المركز الوطني تنمية الغطاء النباتي طائرات بدون طيار

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