اجتماع نيابي موسَّع في مكتب رئيس مجلس الأمة الكويتي بعد تكليف الصباح.. ماذا يحدث؟

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وسائل إعلام كويتية، أن اجتماعًا نيابيًا موسعًا يُعقد الآن في مكتب رئيس مجلس الأمة السيد أحمد السعدون.

بحث آخر المستجدات على الساحة السياسية

وحسب صحيفة “النبأ”، فإن الاجتماع النيابي يأتي بحث آخر المستجدات على الساحة السياسية والاتفاق على ما سيتم حول جلسة المجلس المقبلة.

تعيين أحمد نواف الصباح رئيسًا للحكومة

يأتي هذا بعد ساعات من صدور أمر أميري بتعيين سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه ترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.

أمر بتشكيل الحكومة عقب المشاورات

وعقب المشاورات التقليدية لتشكيل الحكومة التي أجراها سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حيث استقبل سموه الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح لتكليفه برئاسة مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة.

تعيين رئيس مجلس الوزراء.

وحسب وكالة الأنباء الرسمية “كونا”، بعد الإطلاع على الدستور وعلى أمرنا الصادر اليوم بتعيين رئيس مجلس الوزراء.

أمرنا بالآتي:

* مادة أولى:

تكون مخاطبة رئيس مجلس الوزراء على النحو التالي:

سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء.

* مادة ثانية:

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ أمرنا هذا من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

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