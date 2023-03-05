عاجل.. تحذير مهم للأمهات: سهر أطفالك يهددهم بمرض خطير في القلب

تواصل – فريق التحرير:

كشفت دراسة حديثة أجرتها جمعية القلب الأميركية، أن الأشخاص الذين يعانون اضطرابات في النوم يصبحون أكثر عرضة لأن يصابوا بمرض خطير في القلب.

وشملت الدراسة عينة من 2032 شخصا من البالغين جرى قياس مدة النوم لديهم، إلى جانب رصد توقيت نومهم واستيقاظهم.

وجرت التجربة لسبعة أيام من خلال قياس جودة النوم لدى المشاركين عبر ساعات ذكية في معصم اليد، لتسجيل بيانات مفصلة حول الحركة ومستوى الأكسجين خلال الغفوات.

اضطرابات النوم

وأوضحت النتائج أن الأشخاص الذين ناموا بشكل مضطرب ولم يقضوا لياليهم بهدوء، ظهرت عليهم علامات الإصابة بنوع من تصلب الشرايين.

وعندما يصيب هذا المرض جسم الإنسان، فإن جدار الشريان يصبح مشوبا بعدد من التشوهات التي تؤثر على أداء وظائفه.

وأشارت الدراسة إلى أن انتباه الناس لجودة نومهم خلال الليل، من شأنه أن يساعد على الوقاية من مرض تصلب الشرايين.

مرض الجلوكوما

في سياق متصل، كشفت دراسة حديثة أن من يعانون اضطرابات النوم والشخير معرضون للإصابة بمرض “الجلوكوما”، الذي يضرب العصب البصري، ويسبب فقدان البصر في المستقبل.

وقالت الدراسة إن الأشخاص الذين يشخرون أكثر عرضة للإصابة بـ”الجلوكوما” بنسبة 10 في المئة، وفق صحيفة “ديلي ميل”.

وتابعت أن الذين يعانون من الأرق ولديهم نمط نوم طويل أو قصير (بالنسبة إلى المعدل الطبيعي) كانوا عرضة أكثر بنسبة 13 في المئة، مقارنة مع الذين يتبعون نمط نوم صحي.

التغيرات التي تطرأ على ضغط العين

ووفق الدراسة، أرجع العلماء الخطر في ذلك إلى التغيرات التي تطرأ على ضغط العين الذي يثار أثناء الاستلقاء، وعندما تكون هرمونات النوم خارج السيطرة، وهو ما يحدث مثلاً أثناء الأرق.

وجاءت تلك النتائج بعد أن فحص الباحثون بيانات أكثر من 400 ألف شخص في بريطانيا، تتراوح أعمارهم بين 40- 69 عامًا، لمدة 15 عامًا، وتركزت على عادات هؤلاء في النوم، ومدى صلة ذلك بإصابتهم بـ”الجلوكوما”.

و”الجلوكوما” أو “الزَرَق” مشكلة شائعة مع التقدم في السن تؤدي إلى تدمير العصب البصري الذي يربط العينين بالدماغ، وتقود هذه المشكلة إلى فقدان البصر في حالة لم تُشخّص وتعالج مبكرًا بما فيه الكفاية.

اقرأ أيضا:

دراسة تحذر: اضطرابات النوم قد تسبب فقدان البصر