الأحد، ١٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
تسليم أول رخصة لمكتب محاماة أجنبي في المملكة
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تسليم أول رخصة لمكتب محاماة أجنبي في المملكة

تسليم أول رخصة لمكتب محاماة أجنبي في المملكة

تسليم أول رخصة لمكتب محاماة أجنبي في المملكة
٠٣:١٣:٤٢ م، الأحد، ١٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قبل انطلاق المؤتمر العدلي الدولي، تم اليوم الأحد تسليم أول رخص لمكاتب محاماة أجنبية في المملكة.

وتحت شعار ” نيسر الوصول للعدالة بتقنيات رقمية، ينطلق المؤتمر العدلي الدولي مساء اليوم في الرياض ويستمر حتى يوم غد الاثنين.

وحسب “عكاظ”، فإن المؤتمر يناقش سبل تطوير القطاع العدلي وتنمية الخبرات وتبادل المعرفة؛ لتيسير الوصول للعدالة وطرح رؤى قيمة حول أفضل السبل للاستفادة من التكنولوجيا لتحسين أداء المحاكم والقطاعات العدلية، ومناقشة التحديات التي تواجهها، وإيجاد حلول تحسن جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، حيث تشمل محاور المؤتمر:

1 –  مستقبل التقنيات القضائية.

2 – التحول الرقمي في المجال العدلي.

3 – التجارب الدولية في التعاون العدلي.

4 – مستقبل التعاون الدولي في المجال العدلي.

5 – مشاريع الاتفاقيات النموذجية للتعاون القضائي بين الدول.

6 – آفاق استثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل القضائي.

15 جلسة بمشاركة 4 آلاف مختص و50 متحدث

ويشارك في المؤتمر أكثر من 4 آلاف مشارك، وأكثر من 50 متحدثاً، ويشتمل على 15 جلسة نقاش وورشة عمل، ومعرض التقنيات العدلية، وفعاليات مصاحبة، تمكن المشاركين من مناقشة إستراتيجيات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في قطاع العدالة.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أول رخصة محاماة الرياض المؤتمر العدلي الدولي تطوير القطاع العدلي وزارة العدل

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