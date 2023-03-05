خطوة بخطوة.. كيف تمنع التطبيقات والأشخاص من تتبع تحركاتك عبر الهاتف؟

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من أكثر ما يعانيه منه مستخدمو الهواتف، اختراق الخصوصية، إلى الحد الذي جعل تحركاتهم مراقبة على مدار 24 ساعة، إلى أي مكان يذهبون، والوقت الذي سيقضونه، وغيرها من تفاصيل المؤكد أنه لا أحد يريد الاطلاع عليها.

إذا كنت تملك جهاز “آيفون” فقد تصدم عندما تعلم أن ما تسميه شركة آبل “المواقع المهمة” مخفيًا في أعماق إعداداته وهو ما يتيح مشاركة أو نقل البيانات التي يتم جمعها من المستخدمين إلى المعلنين أو المسوقين أو وسطاء البيانات.

الخدمات المستندة إلى الموقع:

تستخدم العديد من التطبيقات تتبع الموقع للتنقل عبر نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) أو تحديثات الطقس أو الأخبار المحلية أو البحث عن المطاعم أو المتاجر القريبة.

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هل سبق لك القيادة بجوار مطعم أو كافيه وظهر لك عبر الهاتف عرضًا بالحصول على خصم فيه؟، قد يستخدم التطبيق موقعك لعرض عروض للأنشطة التجارية أو الخدمات القريبة.

التحليلات: يجمع مطورو التطبيقات البيانات لفهم كيفية تحرك المستخدمين عبر المساحة الفعلية أو لتحديد الاتجاهات والأنماط.

تقدم بعض التطبيقات خيارات لتقييد تتبع الموقع أو إيقاف تشغيله تمامًا. من السهل العبث بهذه الإعدادات، وربما تكون قمت بالفعل بإيقاف تشغيل تتبع الموقع على هاتفك، لكنك لم تفعل الشيء نفسه مع الكمبيوتر المحمول الخاص بك.

وقدمت صحيفة “نيويورك بوست”، سلسة من الخطوات لتغيير إعدادات الجهاز والحساب لمنع الوصول إليك ومراقبة تحركاتك عن طريق الهاتف.

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جوجل

حساب جوجل الخاص بك مرتبط بالعديد من التطبيقات والخدمات، لذا يجب البدء منه.

سجل الموقع

يحفظ “سجل المواقع”، موقعك أينما كنت تأخذ هاتفك. يتم إيقاف تشغيله افتراضيًا، ولكن ربما تكون قد قمت بتشغيله ونسيت.. إليك كيفية إيقاف تشغيله:

سجّل الدخول إلى حسابك على myaccount.google.com أو من خلال تطبيق جوجل.

-انتقل إلى البيانات والخصوصية > سجل المواقع .

-اضغط أو انقر فوق إيقاف التشغيل وقم بتأكيد اختيارك.

-تأكد من تشغيل الحذف التلقائي.

– افتح الأجهزة على هذا الحساب لرؤية قائمة بالأجهزة التي تحفظ موقعك. وحدد إيقاف التشغيل لتعطيل أي أجهزة تريد تعقبك.

مشاركة الموقع

تتيح لك مشاركة الموقع مشاركة موقعك من أجهزتك مع الأشخاص الذين تختارهم، ربما تستخدم هذا الإعداد مع أحبائك، لكن الأمر لايستحق التحقق منه.

-سجّل الدخول إلى حسابك على myaccount.google.com أو من خلال تطبيق جوجل.

-انتقل إلى البيانات والخصوصية > مشاركة الموقع .

-سيتم إدراج الأشخاص الذين تشارك موقعك معهم.

-المس أو انقر فوق إيقاف بجوار اسم أي شخص تريد إيقاف مشاركة موقعك معه.

تتبع الموقع على جهاز “آيفون”

تتكون خدمات الموقع من جزأين: إعداد عام لإيقاف مشاركة موقعك مع “آبل”، والإعدادات الفردية لكل تطبيق قمت بتثبيته على جهازك.

ضوابط هذه الخدمة:

-انتقل إلى الإعدادات > الخصوصية والأمان > خدمات الموقع.

-من هنا، يمكن خيار إيقاف تشغيل خدمات الموقع تمامًا.

-بدلاً من ذلك، يمكنك إيقاف تشغيل خدمات الموقع للتطبيقات الفردية عن طريق التمرير لأسفل في القائمة والنقر على تلك التي تريد تغييرها.

مشاركة الموقع

-تتيح لك مشاركة الموقع مشاركة موقعك مع العائلة والأصدقاء في الرسائل وFind My والخدمات الأخرى.

-انتقل إلى الإعدادات > الخصوصية والأمان > خدمات الموقع > مشاركة موقعي.

-إذا كنت تشارك موقعك مع أي شخص، فسترى أسماءهم هنا.

-قم بإيقاف تشغيل “مشاركة موقعي” في أي وقت.

-لا تُستخدم ملفات تعريف الارتباط على جهاز الكمبيوتر الخاص بك فقط لتتبع كلمات المرور وعربات التسوق وكل شيء آخر. إنهم على هاتفك أيضًا. يمكنك القضاء عليهم .

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-تتبع الموقع على هاتف آندرويد

-اختر بين إيقاف تشغيل تتبع الموقع تمامًا أو ضبط إعدادات كل تطبيق.

-انتقل إلى الإعدادات > الموقع وقم بإيقاف تشغيل استخدام الموقع.

-إذا تركت الإعداد قيد التشغيل، فمرر لأسفل وقم بتغيير الإعدادات لكل تطبيق من خلال النقر عليها.

مشاركة الموقع على خرائط جوجل

ربما تكون قد شاركت موقعك مع الأصدقاء والعائلة من خلال خرائط جوجل، وقد يكون ذلك عن غير قصد.

-افتح تطبيق خرائط جوجل واضغط على ملفك الشخصي.

-انقر فوق مشاركة الموقع. لا تشارك موقعك مع أي شخص؟ ليس هناك المزيد للقيام به.

-سيتم إدراج الأشخاص الذين تشارك موقعك معهم هنا.

-انقر فوق ملف تعريف، ثم انقر فوق إيقاف لأي شخص تريد إيقاف مشاركة موقعك معه.

إعدادات الموقع على ويندوز

يمكنك إيقاف تشغيل خدمات الموقع تمامًا على جهاز الكمبيوتر الشخصي الذي يعمل بنظام ويندوز أو للتطبيقات الفردية. هذه الخطوة ذكية، خاصة إذا كان لديك جهاز كمبيوتر محمول تصطحبه معك أثناء التنقل.

-انتقل إلى البدء > الإعدادات > الخصوصية > الموقع .

-انقر فوق “تغيير” ، ثم قم بإيقاف تشغيل “الموقع” لهذا الجهاز.

-يؤدي تبديل الموقع لهذا الجهاز أيضًا إلى منع التطبيقات من معرفة موقعك.

-عند تشغيل السماح للتطبيقات بالوصول إلى موقعك، مرر لأسفل وقم بإيقاف تشغيل الإعداد لكل تطبيق.

خدمات الموقع على ماك أو إس

فيما يلي كيفية تغيير خدمات الموقع لجهاز ماك الخاص بك:

انقر فوق قائمة آبل > إعدادات النظام > الخصوصية والأمان > خدمات الموقع.

قم بإيقاف تشغيل خدمات الموقع.

إذا كنت تريد أن تعرف بعض التطبيقات موقعك، فقم بتشغيل خدمات الموقع أو إيقاف تشغيلها لكل تطبيق في القائمة.