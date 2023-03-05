“الاستثمارات العامة” يحصد جائزتين في بريطانيا.. تعرف عليهما

تواصل – فريق التحرير:

حصل صندوق الاستثمارات العامة على جائزتين خلال معرض Global Capital Syndicated Loan Ceremony في بريطانيا.

والجائزة الأولى هي أفضل قرض للأسواق الناشئة، والثانية هي جائزة أفضل قرض في الشرق الأوسط هذا العام.

5 مليارات ريال

وقبل أيام، أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن استثمار ما تصل قيمته الإجمالية 5 مليارات ريال عن طريق الاكتتاب في أسهم جديدة من خلال زيادة رأس المال في 4 شركات.

وأوضح الصندوق أن تلك الشركات هي: نسما وشركاهم للمقاولات، والسيف مهندسون مقاولون، والبواني القابضة، والمباني مقاولون عامون. وتمتلك الشركات الأربعة سجلاً طويلاً من الإنجازات والنجاحات في إدارة وتنفيذ العديد من المشاريع الكبيرة عبر قطاعات متعددة في مختلف مناطق المملكة، وستساهم شراكتهم مع الصندوق في دعم جهود الشركات لتوسيع عملياتها وأعمالها إقليمياً ودولياً.

أهداف الاستثمارات

وستسهم هذه الاستثمارات في ما يلي:

1- رفع حجم المحتوى المحلي، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة

2-تعزيز سلاسل الإمداد والتوريد عبر الرفع من تنافسية قطاع خدمات البناء والتشييد وزيادة سعته الإنتاجية وتطوير قدراته

3-استحداث فرص إضافية للقطاع الخاص المحلي للمشاركة في تنفيذ أعمال التطوير للمشاريع الحالية والمستقبلية.

اقرأ أيضا:

“الاستثمارات العامة”: استثمار 5 مليارات ريال في 4 شركات وطنية رائدة

https://mobile.twitter.com/PIFSaudi/status/1632318546062524417