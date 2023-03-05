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حساب المواطن: باقي 4 أيام على دفعة مارس
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حساب المواطن: باقي 4 أيام على دفعة مارس

حساب المواطن: باقي 4 أيام على دفعة مارس

حساب المواطن: باقي 4 أيام على دفعة مارس
٠١:٣٧:٥٣ م، الأحد، ١٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن “حساب المواطن”، أنه يتبقى أربعة أيام على صرف الدفعة 64 لشهر مارس، والتي سيتم إيداعها في حساب المستفيدين يوم الخميس المقبل، وفق ما صرح اليوم عبر حسابه في موقع “تويتر”.

صرف الدفعة 64 

وقالت “خدمة المستفيدين” في حسابها الرسمي على موقع “تويتر” في أكثر من تنويه ورد على المستفيدين، إنه “يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، وسيتم صرف الدعم للدفعة 64 يوم الخميس بتاريخ “9 مارس” .

وأفادت في ردها على استفسارات للمستفيدين حول ما إذا كان سوف يتوقف صرف حساب المواطن من الشهر القادم، بأن “البرنامج لا يزال قائمًا، علمًا بأن هناك مراجعة دورية لدراسة ضوابط الدعم وسيتم الإعلان عنها في حال كان هناك أي تغيير فور الانتهاء منها”.

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حساب المواطن

وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

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خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا) .

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.

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