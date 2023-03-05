الأحد، ١٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
إحباط محاولة تهريب طنين و734 كيلو من “القات المخدر” في جازان
هذا ما قالته الطالبة السعودية الفائزة بجائزة التميز الأكاديمي بجامعة فلوريدا تك
شاهد.. زلزال تركيا يقسم شجرة كبيرة إلى نصفين بشكل مدهش
للأمهات.. 6 خطوات للتخلص من التوتر الناتج عن فطام طفلك
تنفيذ أكثر من 160 ألف عملية فحص لأنشطة النقل البري والبحري والسككي خلال فبراير
رابط التقديم.. “رعاية” توفر وظائف شاغرة لحملة مختلف المؤهلات

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

إحباط محاولة تهريب طنين و734 كيلو من “القات المخدر” في جازان

إحباط محاولة تهريب طنين و734 كيلو من “القات المخدر” في جازان

إحباط محاولة تهريب طنين و734 كيلو من “القات المخدر” في جازان
٠١:٣٧:٢٨ م، الأحد، ١٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – واس:

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان محاولة تهريب طنين و734 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وقبضت الدوريات على مهربيها وهم 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية ومواطن.

وأوضحت أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

إحباط محاولة سابقة

وقبل أيام، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان محاولة تهريب (920) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وقبضت على مهربيها، وهم (46) مخالفاً لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وقبل أيام أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان محاولة تهريب طن و300 كيلوجرام من نبات القات المخدر، وقبضت على مهربيها، وهم 60 مخالفاً لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص

اقرأ أيضا:

بعد أيام من ضبط 1300 كيلو.. حرس الحدود تضبط طنا من نبات القات المخدر في جازان

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية السعودية المملكة جازان حرس الحدود دوريات حرس الحدود منطقة جازان

مواد ذات صلة

المزيد
حريق الخبر.. تماس كهربائي أشعل النيران والتعرف على 5 جثث وتنويم 80 مصاباً

حريق الخبر.. تماس كهربائي أشعل النيران والتعرف على 5 جثث وتنويم 80 مصاباً

١٢:٥٢ ص، الأثنين، ٣١ أغسطس ٢٠١٥
«الإنذار المبكر» يحذر: أتربة تحد من الرؤية على منطقة مكة والمدينة

«الإنذار المبكر» يحذر: أتربة تحد من الرؤية على منطقة مكة والمدينة

٠٦:٢٢ م، الجمعة، ١٠ أبريل ٢٠١٥
بالفيديو.. العميد ركن «عسيري»: لن نتأخر عن دعم اليمن في وقت الإعمار

بالفيديو.. العميد ركن «عسيري»: لن نتأخر عن دعم اليمن في وقت الإعمار

٠٧:٠٦ م، الأحد، ١٢ أبريل ٢٠١٥
روسيا تقرر طرد دبلوماسيين من السفارة الكرواتية لدى موسكو

روسيا تقرر طرد دبلوماسيين من السفارة الكرواتية لدى موسكو

٠٤:٤٨ م، الجمعة، ٢٧ مايو ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *