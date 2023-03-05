هذا ما قالته الطالبة السعودية الفائزة بجائزة التميز الأكاديمي بجامعة فلوريدا تك

تواصل – فريق التحرير:

حصلت طالبة سعودية على جائزة التميز الأكاديمي بجامعة فلوريدا تك بالولايات المتحدة الأمريكية التي تمنحها سنويًا للمتفوقين والنشطين، والذين قدموا إسهامات أكاديمية ومجتمعية.

وذلك بعد أن أنشأت مستندًا باللغة العربية للطلاب السعوديين الجدد كدليل بحث.

قالت الطالبة السعودية أميرة السلمي لموقع “العربية.نت””: “حصلت على جائزة التميز في جامعة فلوريدا تك وهي جائزة تقدّم سنويًا لطلاب الجامعة المتميزين في مختلف التخصصات بعد الفرز والترشيح.

وأضافت أن الجائزة تقدم بناء على تحصيلهم الأكاديمي وعلى عوامل أخرى مهمة، تشمل الأنشطة التطوعية والمجتمعية والثقافية والأبحاث والدراسات التي يقدمها الطالب داخل وخارج الحرم الجامعي”.

وتابعت أنها تمكنت من استيفاء متطلبات الجائزة، “والتي ترتكز على تحصيلها الأكاديمي في المقام الأول، وكذلك الإسهام الفعّال في الأنشطة المجتمعية والثقافية في الجامعة..

وذلك من خلال العمل في جميع أنشطة النادي السعودي التي تعكس ثقافة وطننا الغالي، والتي نالت استحسان وإعجاب منسوبي الجامعة وطلابها”.

اقرأ أيضًَا:

6 تحذيرات وتنبيهات للمبتعث عند الوصول إلى اليابان

أهم الأنشطة

وأشارت إلى أن الأنشطة تشمل:

-لقاء التعارف بالطلبة المستجدين- تجهيز مستندات داعمة للطلاب السعوديين

– الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية- الاحتفال باليوم الوطني السعودي 92

-الاحتفال بيوم التأسيس

-الاحتفال بالخريجين من الطلبة السعوديين

-المشاركة في مبادرات متعددة مثل مبادرة النمر العربي ومبادرة مدينة ذا لاين/ نيوم

-المشاركة في اليوم العالمي في الجامعة، وغيرها من الأنشطة والمبادرات

-الأنشطة الداعمة للطلاب المقدمة من خلال عملي في النادي الطلابي ACM للحاسب الآلي.

اقرأ أيضًا:

اقتداءً بتعاليم الإسلام.. هذا ما فعله مبتعث مع قعيد هولندي

النشاط العلمي والتطوعي

تعمل السلمي محاضرة في جامعة الملك خالد بمدينة أبها، وحصلت على درجة البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي من جامعة أم القرى عام 2015م بامتياز ومرتبة الشرف الأولى، وحازت على دبلوم في التربية من جامعة الملك عبد العزيز عام 2017م.

وحازت على درجة الماجستير في علوم الحاسب الآلي من جامعة فلوريدا تك عام 2020م، ‎وحالياً تدرس مرحلة الدكتوراه في تخصص علوم الحاسب الآلي في جامعة فلوريدا تك.

وهي رئيسة للنادي السعودي للعام الدراسي 2022/2023 في الجامعة ونائبه لرئيس النادي الطلابي للحاسب الآلي ACM والذي نستضيف من خلاله متخصصين في مجال الحاسب الآلي لإقامة ندوات مرتين كل شهر مع متخصصين لمناقشة وعرض مواضيع حديثة في التخصص، وكذلك نقدم من خلاله العون والمساعدة للطلبة في التخصص في مختلف احتياجاتهم، بحسب قولها.

واعتبرت السلمي أن “”العقبات في نظري هي حافز كبير للإنجاز، وفرصه لتجديد التجارب، وتوسيع أُفق الإدراك للبحث عن حلول تساعد في اجتياز المصاعب والمضي قدمًا، وأبرز العقبات التي واجهتني هي محاولة الجمع في التركيز والعطاء بين التحصيل الأكاديمي والعمل في الأنشطة المجتمعية والثقافية التي تتطلب وقتًا طويلاً وجهدًا كبيرًا في التحضير والالتزام في تقديمها في توقيت محدّد”.