الأحد، ١٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
شاهد.. زلزال تركيا يقسم شجرة كبيرة إلى نصفين بشكل مدهش
للأمهات.. 6 خطوات للتخلص من التوتر الناتج عن فطام طفلك
تنفيذ أكثر من 160 ألف عملية فحص لأنشطة النقل البري والبحري والسككي خلال فبراير
رابط التقديم.. “رعاية” توفر وظائف شاغرة لحملة مختلف المؤهلات
لهذا السبب.. الشرطة الباكستانية تتوجه لاعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان
12 ألف كادر لخدمة قاصدي المسجد الحرام في رمضان

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

شاهد.. زلزال تركيا يقسم شجرة كبيرة إلى نصفين بشكل مدهش

شاهد.. زلزال تركيا يقسم شجرة كبيرة إلى نصفين بشكل مدهش

شاهد.. زلزال تركيا يقسم شجرة كبيرة إلى نصفين بشكل مدهش
٠١:٣٤:٤٤ م، الأحد، ١٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – وكالات:

تسبب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا في السادس من شهر فبراير الماضي في خسائر مادية وبشرية وهدم المنازل وتشريد الملايين.

ووثق مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف قسم الزلزال شجرة كبيرة إلى نصفين بشكل مدهش؛ حيث فرق بين كل جزء من أجزائها لمسافة وصلت 8 أمتار.

وأظهر الفيديو كيف أثر الزلزال في الأشجار والمزارع والطرقات بالإزالة أو الشروخات أو التصدع نتيجة الهزات الأرضية المتتالية التي تبعت الزلزال العنيف الذي خلف آلاف الضحايا وخسر الناس بيوتهم وممتلكاتهم.

الزلزال يهدد مئات المواقع التاريخية

في الوقت نفسه، حذر عمدة إسطنبول من احتمال وقوع زلزال عنيف في المدينة ويدعو إلى الاستعانة بالعلم لتقليص الخسائر.

ومع ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال إلى أكثر من 45 ألف شخص، ازدادت المخاوف من وقوع زلزال مماثل في مدينة إسطنبول التي يقطن فيها ما يقارب 16 مليون شخص والتي تعتبر الرئة الاقتصادية للبلاد.

وحذر أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول، من احتمال حدوث زلزال عنيف في هذه المدينة التي تضم حوالي 16 مليون شخص ومواقع تاريخية وأثرية عديدة.

انهيار أكثر من 160 ألف مبنى

وفي أسوأ كارثة في تاريخ تركيا الحديث، انهار أكثر من 160 ألف مبنى بما يضم 520 ألف شقة، وفر نحو مليونين من المنطقة التي تعرضت لأكثر من 11 ألف هزة ارتدادية منذ الزلزال الأول.

اقرأ أيضًا:

ارتفاع ضحايا زلزال تركيا وسوريا إلى أكثر من 50 ألفاً

في أقل من شهر.. 13 ألف زلزال وهزة ارتدادية في تركيا ومحيطها

تركيا.. قرار بهدم فوري لأكثر من 214 ألف مبنى لهذا السبب

تركيا تلجأ إلى “عوازل الزلازل” لمنع الكوارث في المستقبل

الكلمات الدلالية:
أخبار الزلزال في تركيا تشريد الملايين خسائر زلزال تركيا خسائر زلزال سوريا درجة زلزال تركيا زلزال تركيا زلزال تركيا 2023 زلزال تركيا اليوم زلزال تركيا مباشر زلزال سوريا زلزال في تركيا زلزال يضرب تركيا زلزال يضرب تركيا الآن ضحايا الزلزال في تركيا ضحايا الزلزال في سوريا عدد قتلى زلزال تركيا غازي عنتاب قوة زلزال تركيا كهرمان مرعش لحظة وقوع الزلزال في تركيا

مواد ذات صلة

المزيد
ارتفاع أسعار البيض 29% خلال 3 أسابيع

ارتفاع أسعار البيض 29% خلال 3 أسابيع

٠٨:٣٣ م، الجمعة، ٠٢ أكتوبر ٢٠١٥
‫وفاة عائلة كاملة من 7 أفراد في حادث مأساوي جنوب مكة (فيديو)

‫وفاة عائلة كاملة من 7 أفراد في حادث مأساوي جنوب مكة (فيديو)

٠٩:٣٢ م، السبت، ٠٨ نوفمبر ٢٠١٤
بعد اشتراط «البصمة».. توضيح من «الجوازات» بشأن الأطفال من عمر 10 سنوات فأكثر

بعد اشتراط «البصمة».. توضيح من «الجوازات» بشأن الأطفال من عمر 10 سنوات فأكثر

٠٢:٣٦ م، الخميس، ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢
أعلاها 33 وأقلها 17 درجة.. استمرار انخفاض درجات الحرارة في جميع الأنحاء

أعلاها 33 وأقلها 17 درجة.. استمرار انخفاض درجات الحرارة في جميع الأنحاء

١٠:٤١ ص، الثلاثاء، ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *