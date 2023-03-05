شاهد.. زلزال تركيا يقسم شجرة كبيرة إلى نصفين بشكل مدهش

تواصل – وكالات:

تسبب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا في السادس من شهر فبراير الماضي في خسائر مادية وبشرية وهدم المنازل وتشريد الملايين.

ووثق مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف قسم الزلزال شجرة كبيرة إلى نصفين بشكل مدهش؛ حيث فرق بين كل جزء من أجزائها لمسافة وصلت 8 أمتار.

زلزال تركيا المدمر يقسم شجرة الى نصفين وكل جزء بعيد عن الاخر 8 امتار pic.twitter.com/BFovucsbjB — بوابة بحر عمان للطقس (@Om_SeaGateWeath) March 5, 2023

وأظهر الفيديو كيف أثر الزلزال في الأشجار والمزارع والطرقات بالإزالة أو الشروخات أو التصدع نتيجة الهزات الأرضية المتتالية التي تبعت الزلزال العنيف الذي خلف آلاف الضحايا وخسر الناس بيوتهم وممتلكاتهم.

الزلزال يهدد مئات المواقع التاريخية

في الوقت نفسه، حذر عمدة إسطنبول من احتمال وقوع زلزال عنيف في المدينة ويدعو إلى الاستعانة بالعلم لتقليص الخسائر.

ومع ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال إلى أكثر من 45 ألف شخص، ازدادت المخاوف من وقوع زلزال مماثل في مدينة إسطنبول التي يقطن فيها ما يقارب 16 مليون شخص والتي تعتبر الرئة الاقتصادية للبلاد.

وحذر أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول، من احتمال حدوث زلزال عنيف في هذه المدينة التي تضم حوالي 16 مليون شخص ومواقع تاريخية وأثرية عديدة.

انهيار أكثر من 160 ألف مبنى

وفي أسوأ كارثة في تاريخ تركيا الحديث، انهار أكثر من 160 ألف مبنى بما يضم 520 ألف شقة، وفر نحو مليونين من المنطقة التي تعرضت لأكثر من 11 ألف هزة ارتدادية منذ الزلزال الأول.

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