المملكة ضمن المتأثرين.. 10 حلول “خارج الصندوق” للسيطرة على “التضخم”

تواصل – فريق التحرير:

أغلب دول العالم تعاني حاليًا من موجات تضخم عالية وغير مسبوقة، عصفت بالاقتصاد العالمي نتيجة للأزمات السياسية التي تنعكس بدورها على الأوضاع الاقتصادية.

موجات التضخم العاتية تسببت في إغلاق كثير من الشركات أبوابها، وتسريح آلاف الموظفين والعاملين في هيئات وشركات ومؤسسات كبرى، حيث وجدت تلك الجهات نفسها غير قادرة على الالتزام بتوفير نفقات هؤلاء العاملين.

هذا الوضع كان مستمرًا طوال العام الماضي، ربما بسبب الوضع السياسي وما تسببت فيه الحرب الروسية الأوكرانية وتداعيتها الخطيرة على اقتصادات الدول الأخرى، فضلاً عن جائحة كورونا التي عصفت ولا زالت تعصف بالدول واحدة تلو الأخرى.

إذًا لم يبق أمام المواطن العادي في أي دولة من الدول إلا البحث عن طرق جديدة لمواجهة التضخم المتزايد وارتفاع الأسعار المستمر، وذلك عن طريق العديد من الحلول التي نصح بها خبراء ومتخصصون في الاقتصاد.

10 حلول

ويمكن تلخيص الحلول التي بموجبها يستطيع الفرد الصمود أمام موجات التضخم فيما يلي:

1- البحث عن وظيفة أخرى إضافية

إذا كان الشخص أمامه متسع من الوقت، فعليه البحث سريعا عن وظيفة إضافة تدر له أموالا تساعده على مواجهة ارتفاع الغذاء والطاقة المستمر.

2- زيادة الإنتاج

يقول البروفيسور روبرت هوكيت، أستاذ القانون في جامعة “كورنيل”، إن زيادة الإنتاج التصنيعي الأميركي ممكنة، وهو ما يمكنه أن يوازن معارضة العرض والطلب، بالتالي الحد من ارتفاع الأسعار ومعدل التضخم.

3- مدخرات الطوارئ

وجدت دراسة استقصائية حديثة أن بناء مدخرات الطوارئ هو الحل المالي الأمثل لمواجهة عام 2023.

وبحسب الدراسة التي أجرتها شركة (Personal Capital) هناك 31% من الأشخاص يرغبون في زيادة مدخراتهم في حالات الطوارئ، وقدموا ذلك على أية أهداف أخرى مثل شراء سيارة، فيما قال 9% إنهم يريدون الادخار لشراء منزل وقال 8% إنهم يريدون توفير المال لإقامة حفل زفاف.

4- بيع الأشياء غير الضرورية

يمكن للشخص الاستغناء عن الأشياء التي لا يحتاج إليها في حياته اليومية وبيعها وبالتالي توفير أموال وادخارها.

5-رعاية الأطفال

تقول لورين ميلوديا، نائب مديرة تحليلات الاقتصاد الكلي في معهد “روزفلت”، إن الاستثمار في رعاية الأطفال يجب أن يكون أولوية الإدارة الأميركية،

6- زيادة ضريبة الأثرياء

بحسب ويليام سبريغز، أستاذ الاقتصاد في جامعة “هوارد” ومساعد وزير العمل السابق، فإنه يجب زيادة الضريبة على الأغنياء كحل لمواجهة حالة التضخم العالمية المتزايدة.

7- تقليل الفواتير الشهرية

يمكن العثور على فرص توفير كبيرة من خلال إعادة تقييم نفقاتك اليومية، ويوصي أحد الخبراء الأشخاص باتباع نهج “التخلص من السموم في ميزانيات أسرهم”.

8- إعادة تقييم عادات بطاقة الائتمان

وجدت دراسة متخصصة أجريت مؤخراً أن الأسعار كانت أعلى في موسم العطلات، مما دفع المستهلكين الذين لجأوا إلى بطاقات الائتمان لتحمل مبالغ أكبر من الديون.

9- صندوق الطوارئ

يجب أن يكون لديك “صندوق طوارئ” مجهز لمواجهة الأزمات الطارئة، في حال استدعى الأمر ذلك.

في السياق السابق، قالت خبيرة التمويل الشخصي سوز أورمان إن عدم امتلاك صندوق طوارئ قد يكون أحد أكبر الأخطاء المالية التي يمكن أن ترتكبها. وأضافت أورمان: “غالبية الأمريكيين، في رأيي، بالكاد يملكون المال اليوم لدفع نفقاتهم اليومية”.

وتظهر الاستطلاعات باستمرار أن الأفراد سيواجهون صعوبة في الحصول على الأموال لتغطية النفقات غير المتوقعة التي تتراوح بين 400 دولار إلى ألف دولار.

10 – الحد من أرباح الشركات الكبرى

يجب أن تضع الدول حدًا للشركات الكبرى التي تتوسع في أرباحها بينما لا تجد الشركات الصغيرة أمامها أي فرصة للإنتاج والتوسع وبالتالي تغلق أبوابها.

الرأي السابق تدعمه ليندساي أوين، المديرة التنفيذي لمركز “غراوند وورك كولابوراتيف”، وترى أن على البيت الأبيض استخدام كل ما لدى الحكومة من أدوات من هيئة مكافحة الاحتكار وغيرها لمواجهة تركز الربحية لدى الشركات الكبرى.

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