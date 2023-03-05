للأمهات.. 6 خطوات للتخلص من التوتر الناتج عن فطام طفلك

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كشفت خبيرة تغذية عن 6 خطوات للتخلص من التوتر الناتج عن فطام الطفل.

وتتمثل النصائح التي قدمتها، رايانون لامبرت، مؤلفة كتاب “ذا ساينس أوف نيوترشن” في صحيفة “ذا صن”، للأمهات خلال عملية الفطام في الآتي:

1. تقليل مخاطر الاختناق

نصجت ريانون، الأمهات بالتأكد من أن الأطعمة التي تؤكل بالأصابع طرية بدرجة كافية حتى يتمكن الأطفال من الضغط على لثتهم، للمساعدة في تقليل مخاطر الاختناق .

2. تنظيم وقت الوجبات

قالت ريانون إن الأطفال يتغذون بشكل روتيني، لذلك من الأفضل إطعامهم في نفس الأوقات يوميًا.

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3. الاقتداء بالوالدين

نصحت ريانون بأن يتناول أفراد الأسرة الطعام أمام الطفل، حيث يمكن أن يشكل ذلك قدوة جيدة لهم، ويمكن أن يتعلم مضغ الأطعمة وابتلاعها.

4. الأدوات اللازمة

احصلي على جميع المعدات اللازمة، مثل أدوات المائدة ذات الأطراف الناعمة، والمرايل وحصائر الأرضية، وصواني مكعبات الثلج لتجميد الطعام المهروس، وغيرها.

5. الخيارات المناسبة

قالت خبيرة التغذية، إنه يجب على الأمهات فعل ما يناسب أطفالهن، سواء من خلال تناول المهروس، أو الخضار، والأرز والفاكهة، فهناك العديد من الخيارات للتجربة والاختيار من بينها.

وأشارت إلى أنه عند فطام طفليها الصغار، بدأت بالخضراوات ومزيج من الأطعمة المهروسة والأصابع.

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6. الكلام الإيجابي

الأهم من ذلك كله، أنه من الضروري ألا يُنظر إلى أي طعام على أنه جيد أو سيء.

وأشارت إلى أن “اللغة التي نستخدمها حول الطعام مهمة أيضًا. اجعليه إيجابيًا في جميع الأوقات إن أمكن، وحاولي عدم تقديم مكافآت مقابل تناول أطعمة معينة أو كميات معينة”.