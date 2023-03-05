تنفيذ أكثر من 160 ألف عملية فحص لأنشطة النقل البري والبحري والسككي خلال فبراير

تواصل – واس:

أعلنت الهيئة العامة للنقل، ممثلةً بالإدارة العامة للرقابة والامتثال، وبالتعاون مع الجهات المعنية، أنها نفّذت حملات رقابية ميدانية خلال شهر فبراير.

حملات رقابية ميدانية لمتابعة أنشطة النقل

وأوضحت أن الحملات نتج عنها 159.410 عمليات فحص في أنشطة النقل البري، منها 156.739 عملية فحص لمركبات النقل، و665 عملية فحص للمركبات الأجنبية، فيما بلغت الزيارات الميدانية لمنشآت النقل البري في المملكة 2006 زيارات، كما نفذت الفرق الرقابية 1874 عملية فحص لأنشطة النقل البحري، و 19 زيارة لمحطات القطارات بمختلف مناطق المملكة.

72 مخالفة في أنشطة النقل البحري

ورصدت الهيئة خلال حملاتها على أنشطة النقل البري 30.185 مخالفة محررة، وسجلت عمليات الرصد الآلي 9241 مخالفة، بينما سجلت الفرق 72 مخالفة في أنشطة النقل البحري، وبلغت نسبة الالتزام والامتثال العام لأنظمة النقل البري خلال شهر فبراير 86% بينما سجلت النسبة لأنظمة النقل البحري 96%، وسجلت أنظمة النقل السككي معدل امتثال 100%.

نشاط نقل البضائع أعلى الأنشطة المخالفة

وتنوّعت المخالفات المرصودة في أنشطة النقل ما بين تشغيل سائق دون الحصول على بطاقة سائق، وتشغيل مركبة نقل بدون بطاقة تشغيل.

وعدم توفر الحد الأدنى من متطلبات السلامة المعتمدة، وسجل نشاط نقل البضائع أعلى الأنشطة في رصد مخالفات النقل البري خلال الشهر.

ثم بقية الأنشطة كنشاط النقل المتخصص، والأجرة ”منشآت“، والأجرة ”عام“ وأجرة المطار.

مكة المكرمة أعلى المناطق تسجيلًا للمخالفات

يُذكر أن منطقة مكة المكرمة كانت أعلى المناطق في تسجيل المخالفات خلال شهر فبراير، حيث بلغت 11.871 مخالفة، تليها منطقة الرياض بـ 11.422 مخالفة، ثم منطقة الشرقية لتسجل 8707 مخالفات، فيما سجلت المدينة المنورة 1570 مخالفة.

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