رابط التقديم.. “رعاية” توفر وظائف شاغرة لحملة مختلف المؤهلات

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أعلن الشركة الوطنية للرعاية الطبية “رعاية”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، لحملة مختلف المؤهلات، للعمل في عدة مدن، وفقًا للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية

1 – سائق.

2 – حارس أمن.

3 – موظف قانوني أول.

4 – منسق PXI – 4002.

5 – منسق PXI – 4001.

6 – رئيس خدمات الدعم والضيف.

7 – رئيس إدارة المرافق والصيانة.

8 – طبيب أطفال مقيم.

9 – وكيل مركز الاتصال – 0004.

10 – استشار ي تخدير.

11 – كاتب السجلات الطبية.

12 – منسق التدريب.

13 – والمزيد …

طريقة التقديم

– أوضحت الشركة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

– رابط التقديم – (اضغط هنا).