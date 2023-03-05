رابط التقديم.. “رعاية” توفر وظائف شاغرة لحملة مختلف المؤهلات
تواصل – فريق التحرير:
أعلن الشركة الوطنية للرعاية الطبية “رعاية”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، لحملة مختلف المؤهلات، للعمل في عدة مدن، وفقًا للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية
1 – سائق.
2 – حارس أمن.
3 – موظف قانوني أول.
4 – منسق PXI – 4002.
5 – منسق PXI – 4001.
6 – رئيس خدمات الدعم والضيف.
7 – رئيس إدارة المرافق والصيانة.
8 – طبيب أطفال مقيم.
9 – وكيل مركز الاتصال – 0004.
10 – استشار ي تخدير.
11 – كاتب السجلات الطبية.
12 – منسق التدريب.
13 – والمزيد …
طريقة التقديم
– أوضحت الشركة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
– رابط التقديم – (اضغط هنا).