أحمد نواف الصباح.. رئيس الحكومة الكويتية الجديد (بروفايل)

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أفادت وكالة الأنباء الكويتية، بصدور الأمر الأميري بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء الكويتي، وتكليفه بترشيح أعضاء الحكومة الجديدة.

وجا في الأمر الأميري الذي نشرته “كونا”: أمرنا بالآتي مادة أولى يعين سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم علينا لإصدار مرسوم بتعيينهم.

ماذا تعرف عن الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح؟

ونشرت الوكالة الرسمية، السيرة الذاتية للشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.

وقالت إنه ولد في الكويت عام 1956 ميلادي، وهو نجل أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وصل إلى رتبة فريق أول

وحصل الشيخ أحمد نواف الصباح على شهادة البكالوريوس من جامعة الكويت.

وتدرج في السلك العسكري حتى وصل إلى رتبة فريق أول.

وأضافت أنه شغل منصب وكيل وزارة مساعد لشؤون الجنسية والجوازات في وزارة الداخلية الكويتية.

وتقلد منصب الوكيل المساعد لشؤون التعليم والتدريب بالوزارة ذاتها.

وعقب تقاعده من وزارة الداخلية الكويتية، تم تعيين أحمد النواف في منصب محافظ محافظة حولي.

وتقلد العديد من المناصب القيادية.

وتابعت أنه في شهر نوفمبر للعام 2020 صدر أمر أميري بتولي الفريق أول الشيخ أحمد النواف منصب نائب رئيس الحرس الوطني في الكويت بدرجة وزير.

نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للداخلية

وقالت في شهر مارس من العام الماضي، صدر أمر أميري بتعيين الفريق أول الشيخ أحمد نواف الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية في الحكومة الكويتية.

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