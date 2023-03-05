يشمل 50 دليلاً طبيًا.. الدليل الإكلينيكي المعتمد لمجلس الضمان الصحي

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قدم مجلس الضمان الصحي، الدليل الإكلينيكي المعتمد، سعيًا نحو تحسين تجربة المريض وتقديم الرعاية الآمنة والفعالة.

الأدلة الإكلينيكية وثيقة تحدد خطة إدارة شاملة لحالة طبية معينة من عدد من التخصصات موحدة وقائمة على الأدلة والبراهين الطبية..

تحدد التسلسل المناسب للتدخلات السريرية، والأطر الزمنية، والمعالم والنتائج المتوقعة لمجموعة من المرضى المتماثلين في عدد من الخصائص المهمة طبيًا، يمكن أن تتراوح الأدلة الإكلينيكية في نطاقها من استخدام الأدوية البسيطة إلى خطة علاجية شاملة.

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الدليل الإكلينيكي المعتمد

يهدف إلى:

– تحسين جودة الرعاية الصحية.

-تعزيز رعاية المرضى المنظمة والفعالة.

-توحيد أنظمة العلاج وتسلسلها وتحسين النتائج مع التركيز على الدقة والشفافية.

-تشمل أكثر من 50 دليلاً طبيًا.

-تخدم 99 في المئة من الحالات التي تم تشخيصها مسبقًا.

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13 قسمًا طبيًا

تصنف إلى 13 قسمًا على النحو التاالي:

-الطب العام

-أمراض القلب

-الغدد الصماء

-أمراض الكلى

-الطب النفسي

-مضادات التخثر

-الجهاز العصبي

-الجهاز الهضمي

-المسالك البولية

-الأمراض المزمنة

-أمراض الجهاز التنفسي

-أمراض النسا والولادة

-الجهاز العضلي الهيكلي.