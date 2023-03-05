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كيف تختار السيارة الأقل استهلاكًا للوقود؟ (فيديو)
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كيف تختار السيارة الأقل استهلاكًا للوقود؟ (فيديو)

كيف تختار السيارة الأقل استهلاكًا للوقود؟ (فيديو)

كيف تختار السيارة الأقل استهلاكًا للوقود؟ (فيديو)
١١:٣٩:٥٧ ص، الأحد، ١٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نشرت هيئة التقييس الخليجية فيديو لمعرفة السيارات الأقل استهلاكًا للوقود، وبالتالي يمكن للشخص اختيار أفضلها.

ونصحت بمراجعة الدليل الرسمي لاستهلاك المركبات للوقود الموجود على منصة “مطابق” على الموقع الرسمي للهيئة.

وأشارت إلى أن هذا الدليل يجمع آلاف السيارات ومواصفاتها ويوضح الفرق في معدل الاستهلاك بالنسب المئوية.

وأضافت أنه يمكن كذلك إجراء المقارنات بين السيارات المختلفة بعد إدخال نوع السيارة في مربع البحث واختيار الشركة المصنعة.

نصائح لترشيد الطاقة 

في سياق متصل، نصحت الحملة الوطنية لترشيد الطاقة “لتبقى” باتباع القيادة المتزنة للمركبات، وقالت إنها توفر نحو 33% من استهلاك الوقود على الطرق السريعة، وحوالي 5% داخل المدن.

حملة “لتبقى”

وتسعى حملة “لتبقى” إلى تأسيس ورفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، وتغيير سلوكيات المجتمع من خلال الحملات التوعوية.

خدمات الفحص الفني للسيارات

وفي سياق متصل، أكدت الإدارة العامة للمرور، في وقت سابق، أهمية القيادة الآمنة، كما وجهت العديد من النصائح لقيادة آمنة على الطرق.

وقال المرور، في تغريدة عبر “تويتر”: إن القيادة الآمنة تسهم في تعزيز السلامة المرورية على الطرقات والحد من الحوادث المرورية على الطرق.

فيما أوضح الموقع الرسمي للفحص الفني الدوري للسيارات والمركبات أن هناك 30 محطة في أنحاء المملكة كافة، لخدمة المستفيدين، تضم أكثر من 400 مهندس وفني سعودي محترف.

وحدد الموقع خطوات فحص المركبات وهي كالآتي:

1- زيارة إحدى محطات الفحص الفني الدوري.

2- تسجيل بيانات المركبة والدفع.

3- فحص المركبة من خلال فريق متخصص.

4- استلام نتيجة الفحص.

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الكلمات الدلالية:
استهلاك الوقود السيارات الوقود هيئة التقييس الخليجية

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