الكويت.. أمر أميري بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسًا للحكومة

تواصل – فريق التحرير:

صدر أمر أميري بتعيين سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء في حكومة الكويت، وتكليفه ترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.

أمر بتشكيل الحكومة عقب المشاورات

يأتي ذلك، عقب المشاورات التقليدية لتشكيل الحكومة التي أجراها سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حيث استقبل سموه الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح لتكليفه برئاسة مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة.

اقرأ أيضًا:

أمير الكويت يصدر أمرًا بقبول استقالة الحكومة

تعيين رئيس مجلس الوزراء

وحسب وكالة الأنباء الرسمية “كونا”، بعد الإطلاع على الدستور وعلى أمرنا الصادر اليوم بتعيين رئيس مجلس الوزراء.

أمرنا بالآتي:

* مادة أولى:

تكون مخاطبة رئيس مجلس الوزراء على النحو التالي:

سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء.

* مادة ثانية:

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ أمرنا هذا من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

اقرأ أيضًا:

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان أمير الكويت بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده