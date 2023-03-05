5 حالات تستلزم استشارة طبيبك.. كل ما تريد معرفته عن سماعات الأذن

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حددت الهيئة العامة للغذاء والدواء، خمس حالات قالت إنها تستلزم استشارة الطبيب للحاجة لاستخدام “سماعات الأذن”.

5 حالات تستلزم استشارة طبيبك

والحالات الخمس التي تستدعي استشارة الطبيب فيما يتعلق بوجود مشاكل في السمع، كما بينت الهيئة في “إنفوجراف” نشرته عبر حسابها في موقع “تويتر”، تتمثل في:

1-السماع من أذن بمعدل أكبر من الأذن الأخرى

2-رفع صوت التلفاز أو المذياع لدرجات عالية

3-مشاكل في السماع تتعلّق بالهاتف أو الجوال

4-ارتفاع صوتك عند مخاطبة الآخرين

5-الاحتياج إلى رؤية وجه أو تعابير المتكلف لفهمه.

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7 إرشادات قبل شراء السمّاعات الطبية

وفي تغريدة منفصلة، نصحت هيئة الغذاء والدواء باتباع عددٍ من الإرشادات قبل شراء السمّاعات الطبية، وهي:

1-إجراء فحص لدى الطبيب المختص لتحديد النوع المناسب لحالتك

2-والتأكّد من وجود ضمانٍ على الجهاز، وخدمات ما بعد البيع والصيانة

3-حفظ السمّاعة بعيدًا عن الأطفال

4-التأكّد من وجود كُتيب الإرشادات باللغة العربية للتعرُّف على كيفية استخدامها والعناية بها

5-عدم تعريض السماعة للرطوبة والحرارة

6-المحافظة على تنظيف السماعة دوريًا حسب إرشادات الاستخدام

7-التأكّد من أنها مرخّصة من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

سماعات الأذن الطبية

سماعات الأذن الطبية، هي أداة إلكترونية صغيرة تكبر الصوت لتساعد المصابين بفقدان أو ضعف السمع على سماع الأصوات بشكل أفضل وأوضح، وتسهم في تحسين مستوى التواصل مع الآخرين.

وتتكون السماعة من ثلاثة أجزاء رئيسة تشمل لاقط الصوت (الميكرفون)، ومكبر الصوت، والسماعة. ويتولى اللاقط استقبال الموجات الصوتية الخارجية، ويحولها إلى موجات كهربائية، ثم يرسلها إلى مكبر الصوت، الذي يكبر تلك الموجات ويرسلها إلى السماعة.

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أنواع سماعات الأذن

1. السماعات الخارجية (سماعات على الأذن)، وتتكون من نوعين:

أ. خلف الأذن: تحتوي على جهاز الكتروني صغير داخل قطعة بلاستيكية تُركب خلف الأذن، ومتصلة بقالب بلاستيكي يُركب على قناة الأذن (كما في الشكل)، ويستخدم هذا النوع في حالات ضعف السمع البسيط إلى الحالات المتقدمة، ولجميع الأعمار

ب. على الأذن: توضع السماعة مباشرة على قناة الأذن من الخارج، وتستخدم في حالات ضعف السمع البسيط إلى المتقدم جداً.

2. السماعات الداخلية (سماعات قناة الأذن): تثبت داخل قناة الأذن كاملة أو جزئياً، وتستخدم في حالات ضعف السمع البسيط إلى المتوسط.

ونظراً لصغر حجمها فقد يجد مستخدمها صعوبة في استخدامها أو تركيبها. ولهذا غالباً لا ينصح باستخدامها من قبل الأطفال.

طريقة عمل السماعات

1. الطريقة التماثلية (Analog): يتم تحويل الصوت إلى موجات كهربائية لتضخيمها ثم تضخيم الصوت. وفي هذا النوع يمكن التحكم بدرجة الصوت. ويحتوي هذا النوع من السماعات على خيارات في الإعدادات، إذ يمكن اختيار الإعداد وفقاً لبيئة الاستماع، فمثلاً يمكن اختيار الإعداد المتعلق باستماع الأصوات في غرفة هادئة بدون ضجيج، أو أصوات في سوق أو مطعم.

2. السماعات الرقمية (Digital): وهي سماعات أكثر دقة من السماعات التماثلية في تقنيتها، وتستخدم شريحة كمبيوتر صغيرة تساعدها في تحديد نوعية الأصوات التي تستقبلها السماعة، واختيار ما يحتاج تضخيمه وما لا يحتاج لذلك.

العوامل المؤثرة في اختيار السماعة

1. العمر

2. الجنس

3. درجة ضعف السمع

4. الحالة النفسية

كيفية استخدام سماعة الأذن الطبية والعناية بها

1. تحتاج سماعات الأذن لبعض الوقت للتعود عليها واستخدامها، فمن الطبيعي في بداية الأمر أن تشعر بعدم الراحة عند استخدامها، لكن عليك التحمل واستخدامها باستمرار حتى تتمكن من التعود عليها.

2. تعرف على خصائص السماعة كافة وكيفية استخدامها وتنظيفها عن طريق المعالج المختص أو أخصائي السمعيات.

3. حافظ على الزيارات الدورية للطبيب لفحص السمع.

4. حافظ على السماعة بعيداً عن الرطوبة والحرارة، كوضعها قرب الميكروويف أو الفرن أو استخدامها أثناء تجفيف الشعر بالمجفف.

5. تجنب استخدام بخاخات الشعر أو منتجات العناية بالشعر عند استخدام السماعة.

6. تجنب وضع السماعة أثناء النوم أو المطر الشديد أو ممارسة الرياضة.

7. تجنب استخدام الماء أو الكحول لتنظيفها فقد يؤدي لإتلافها.

8. حافظ على تنظيفها دورياً وفق التعليمات، فشمع الأذن أو إفرازاتها قد يؤثر على السماعة.

9. الحرص على استخدام البطارية الموصى بها من المصنع.

10. أطفئ السماعة عند عدم الحاجة لاستخدامها.

11.أبعد السماعة عن متناول الأطفال دوماً.

تأثير استخدام الجوال على السماعات الطبية

– قد يعاني بعض الأشخاص ممن يستخدمون السماعات الطبية من سماع ضجيج (أزيز) عند استخدام الهاتف الجوال، وهذا نابع من انبعاث موجات لا سلكية (موجات الراديو) من الجوال.

– في هذه الحالة عليك استشارة الطبيب المختص أو أخصائي السمعيات لمعالجة هذه المشكلة. وغالبا ما تحتاج، في مثل هذه الحالة، إلى تغيير الجوال بنوعية يقل فيها انبعاث تلك الموجات، أو تستخدم تقنية مختلفة عن ذلك، وهو ما يساعد على الحد من ظهور ذلك الضجيج.

https://twitter.com/Saudi_FDA/status/1632282296353947648?s=20