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العظمى 37 والصغرى 10.. ارتفاع درجات الحرارة اليوم في جميع المناطق

العظمى 37 والصغرى 10.. ارتفاع درجات الحرارة اليوم في جميع المناطق

العظمى 37 والصغرى 10.. ارتفاع درجات الحرارة اليوم في جميع المناطق
١١:٣٨:٥٧ ص، الأحد، ١٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، أنه يتوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.

درجات الحرارة المسجلة اليوم في مناطق المملكة

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 37 درجة في مكة المكرمة، و36 درجة في جدة، و35 درجة في المدينة والقنفذة وينبع، و32 درجة في الرياض، وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت الباحة وأبها 23 درجة مئوية.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي: طريف والقريات 10 درجات مئوية، وعرعر 12، والباحة وأبها 13، والطائف وتبوك 14، ورفحاء وحائل 15 درجة مئوية.

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هطول أمطار رعدية على هذه المناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هبوب رياح مثيرة للأتربة والغبار وأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية على عدد من المناطق.

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الرياح تحد من مدى الرؤية الأفقية

وأضاف أن الرياح تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة.

الحالة تمتد إلى أجزاء من هذه المناطق

وأشار إلى أن الحالة تمتد إلى أجزاء من مناطق القصيم، وحائل والأجزاء الشرقية من منطقة الحدود الشمالية “رفحاء”، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية “حفر الباطن”، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

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أخبار السعودية أمطار غزيرة الأرصاد الطقس درجات الحرارة ريان نشطة

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