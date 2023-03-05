إعداد الطعام والشراب لا يجب أن يستهلك وقتكِ.. كيف تستعد الزوجات لاستقبال رمضان؟

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الكثير من الزوجات يقضين وقتًا طويلاً داخل المطبخ لإعداد الطعام والشراب خاصة في شهر رمضان حيث تكثر فيه الزيارات العائلية والعزومات.

ورغم ذلك، فإن الزوجات عليهن تقسيم أوقاتهن جيدًا ولا يفوتن فرصة الاستمتاع بروحانيات هذا الشهر الفضيل، بحيث تكون أوقاتهن مقسمة جيدًا.

مقاضي رمضان

في السياق، يُذكّر الدكتور خالد النمر، استشاري القلب، بأمر مهم تغفل عنه الكثير من الزوجات، قائلاً: مقاضي رمضان لا تختلف عن باقي الأشهر بل من المفروض أن تكون أقل.

وتفاعل الكثير من المغردين مع تغريدة “النمر” والكثير منهم طالب الزوجات بإعداد وجبات خفيفة لكي تتفرغ للعبادات والقيام والصيام.

ورغم أن ذلك الأمر أصبح صعبًا بسبب العزومات المتكررة، فإن بعض الزوجات تستطيع أن تفعل ذلك بالتنسيق مع الزوج، بحيث يتم إحضار وجبات جاهزة في بعض الأيام.

وردت مغردة على تغريدة النمر قائلة: صادق والله هالناس كل الطالبات تكثر عشان التصوير.. الحمدلله كالعادة قهوه وتمر شوربة سمبوسة بالفرن فقط.

إعداد وجبات خفيفة

وأضافت أخرى: اتفق شوربة ورقاق سمبوسة والسلام؛ لأن العصاير والمكرونة من قبل موجودة الله يرزقنا شكر النعمة.

وبشكل فكاهي، أضاف أحد المغردين قائلاً: الزوجة الحين نايمة يادكتور وإذا صحت وشافت تغريدتك بتعصب وبطلع غضبها في زوجها وبتطلب أضعاف اللي كانت تبيه.

قائمة تتضمن أكلات خفيفة وتنظيم الأيام

كما يمكن إعداد قائمة تتضمن أيام الشهر الكريم والوجبات التي سيتم إعدادها، بحيث تكون الزوجة منظمة بشكل أكثر، وبالتالي لا تفقد الكثير من الوقت

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