الأحد، ١٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
يشمل 50 دليلاً طبيًا.. الدليل الإكلينيكي المعتمد لمجلس الضمان الصحي
كيف تختار السيارة الأقل استهلاكًا للوقود؟ (فيديو)
العظمى 37 والصغرى 10.. ارتفاع درجات الحرارة اليوم في جميع المناطق
5 حالات تستلزم استشارة طبيبك.. كل ما تريد معرفته عن سماعات الأذن
الكويت.. أمر أميري بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسًا للحكومة
إعداد الطعام والشراب لا يجب أن يستهلك وقتكِ.. كيف تستعد الزوجات لاستقبال رمضان؟

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

إعداد الطعام والشراب لا يجب أن يستهلك وقتكِ.. كيف تستعد الزوجات لاستقبال رمضان؟

إعداد الطعام والشراب لا يجب أن يستهلك وقتكِ.. كيف تستعد الزوجات لاستقبال رمضان؟

إعداد الطعام والشراب لا يجب أن يستهلك وقتكِ.. كيف تستعد الزوجات لاستقبال رمضان؟
١١:٢١:٠٢ ص، الأحد، ١٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

الكثير من الزوجات يقضين وقتًا طويلاً داخل المطبخ لإعداد الطعام والشراب خاصة في شهر رمضان حيث تكثر فيه الزيارات العائلية والعزومات.

ورغم ذلك، فإن الزوجات عليهن تقسيم أوقاتهن جيدًا ولا يفوتن فرصة الاستمتاع بروحانيات هذا الشهر الفضيل، بحيث تكون أوقاتهن مقسمة جيدًا.

مقاضي رمضان

في السياق، يُذكّر الدكتور خالد النمر، استشاري القلب، بأمر مهم تغفل عنه الكثير من الزوجات، قائلاً: مقاضي رمضان لا تختلف عن باقي الأشهر  بل من المفروض أن تكون أقل.

وتفاعل الكثير من المغردين مع تغريدة “النمر” والكثير منهم طالب الزوجات بإعداد وجبات خفيفة لكي تتفرغ للعبادات والقيام والصيام.

ورغم أن ذلك الأمر أصبح صعبًا بسبب العزومات المتكررة، فإن بعض الزوجات تستطيع أن تفعل ذلك بالتنسيق مع الزوج، بحيث يتم إحضار وجبات جاهزة في بعض الأيام.

وردت مغردة على تغريدة النمر قائلة: صادق والله هالناس كل الطالبات تكثر عشان التصوير.. الحمدلله كالعادة قهوه وتمر شوربة سمبوسة بالفرن فقط.

إعداد وجبات خفيفة

وأضافت أخرى: اتفق شوربة ورقاق سمبوسة والسلام؛ لأن العصاير والمكرونة من قبل موجودة الله يرزقنا شكر النعمة.

وبشكل فكاهي، أضاف أحد المغردين قائلاً: الزوجة الحين نايمة يادكتور وإذا صحت وشافت تغريدتك بتعصب وبطلع غضبها في زوجها وبتطلب أضعاف اللي كانت تبيه.

قائمة تتضمن أكلات خفيفة وتنظيم الأيام

كما يمكن إعداد قائمة تتضمن أيام الشهر الكريم والوجبات التي سيتم إعدادها، بحيث تكون الزوجة منظمة بشكل أكثر، وبالتالي لا تفقد الكثير من الوقت

اقرأ أيضًا:

قبل رمضان والأسعار الجديدة.. أفضل طريقة لتخزين البطاطس

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الزوجات السعودية رمضان مقاضي رمضان

مواد ذات صلة

المزيد
تركيا تحجب “تويتر” وأوروبا تندد

تركيا تحجب “تويتر” وأوروبا تندد

٠١:٢٤ م، الجمعة، ٢١ مارس ٢٠١٤
الوزراء المعينون يؤدون القسم أمام خادم الحرمين

الوزراء المعينون يؤدون القسم أمام خادم الحرمين

٠١:٥٦ م، الأثنين، ٠٩ مايو ٢٠١٦
مواقيت الصلاة ليوم الإثنين.. قرابة 14 ساعة تفصل بين أذاني الفجر والعشاء بمكة المكرمة

مواقيت الصلاة ليوم الإثنين.. قرابة 14 ساعة تفصل بين أذاني الفجر والعشاء بمكة المكرمة

٠١:٥١ ص، الأثنين، ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢
شهيد وعشرات الجرحى خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس الفلسطينية

شهيد وعشرات الجرحى خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس الفلسطينية

١٠:٢٧ ص، الأربعاء، ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *