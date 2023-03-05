وظائف شاغرة بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض.. التفاصيل ورابط التقديم

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تعلن (الغرفة التجارية الصناعية بالرياض) عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين) في عددٍ من التخصصات، للعمل في منطقة الرياض.

وفيما يلي التفاصيل:

المسميات الوظيفية

-أخصائي شؤون الموظفين.

-بائع.

-أخصائي مبيعات.

-باريستا.

-كاشير محاسبة.

-أمين صندوق (كاشير).

-مهندس سلامة.

-تمريض.

-مساعدة ممرضة.

-مساعد صحي.

-أخصائية توظيف.

-مشرفة سجلات طبية.

-سكرتارية طبية.

-اخصائي مبيعات.

-مسئول تسويق إلكتروني.

-والمزيد …

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عن الغرفة

صدر قرار مجلس الوزراء رقم 239 وتاريخ 10/4/1381هـ بالموافقة على تأسيس غرفة الرياض.

وجاء في القرار: «إن مجلس الوزراء بعد اطلاعه على المعاملة المرفقة لهذا المرفوعة لصاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء من معالي وزير التجارة برقم 5018/1 وتاريخ 7/4/1381هـ..

والمشتملة على طلب تجار الرياض إنشاء غرفة تجارية صناعية بالرياض تقوم بتقديم وجهة نظر تجارها إلى الحكومة في المسائل التي تتعلق بهم.

وفي الوقت نفسه تدافع عن مصالحهم أسوة بغيرهم في بلدان المملكة وتأييد وزارة التجارة للطلب في إقامة غرفة للتجارة والصناعة لتنسيق مصالحهم والحفاظ عليها.

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طريقة التقديم

أوضحت الغرفة، أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).