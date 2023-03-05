الأرصاد” يُحذر سكان هذه المناطق من أمطار غزيرة ورياح مثارة حتى الـ ٩ مساءً

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أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا من فرصة تساقط أمطار غزيرة على عدد من مناطق المملكة.

نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة المتوقعة تشمل تأثيراتها المصاحبة، نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد وجريان السيول، على هذه المناطق:

1 – منطقة الحدود الشمالية، وتشمل “العويقيلة وحزم الجلاميد”.

2 – منطقة المدينة المنورة، وتشمل “العلا وخيبر والحناكية والمهد والعلا والعيص”.

3 – منطقة حائل، وتشمل “الحائط والسليمي والشملي والغزالة وحائل والشنان وبقعاء وسميراء”.

4 – منطقة الرياض، وتشمل “السليل ووادي الدواسر وعفيف والدوادمي والرين والقويعية “.

5 – منطقة مكة المكرمة، وتشمل “أضم وميسان والخرمة والمويه وتربة ورنية والعرضيات والطائف”.

6 – منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن والحجرة والمخوات وبلجرشي”.

7 – منطقة جازان، وتشمل “أبو عريش وأحد المسارحة والدرب والطوال وبيش وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة”.

8 – منطقة عسير، وتشمل “أحد رفيدة، والحرجة، والربوعة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب والنماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع محايل”.

الحالة المتوقعة تستمر حتى الـ 9 مساءً

وبيّن المركز أنَّ الحالة المتوقعة من الأمطار والرياح المثيرة للأتربة تستمر – بمشيئة الله تعالى – خاصة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة، حتى الساعة الـ٩ مساءً.

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