في المملكة.. توقعات بتزايد الإنفاق خلال شهر رمضان بنسبة 44 %

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قدرت دراسة حديثة، زيادة في حجم الإنفاق بالمملكة خلال شهر رمضان المقبل مقارنة بالعام الماضي، الأمر الذي عزته إلى تأثر المستهلكين بالصفقات والعروض الترويجية خلال الشهر الفضيل.

ووفقًا للدراسة التي أعدتها شركة متخصصة في مجال أبحاث السوق ودراسة اتجاهات المستهلكين، فإنه من المتوقع أن تشهد أسواق المملكة زيادة في الإنفاق خلال شهر رمضان المبارك، بنسبة ستصل إلى 44 في المائة، مقارنة بعام 2022.

وتوقعت الدراسة أن تزداد نسبة التسوق للمستهلكين خلال الفترة القادمة مقارنة بالعام الماضي، في جميع القطاعات مثل المواد الغذائية التي شهدت نسبة زيادة 51 في المائة، ونسبة توصيل الطعام بزيادة نسبة 39 في المائة، بحسب صحيفة “الوطن”.

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العوامل المؤثرة على قرارات الشراء خلال شهر رمضان

وعند سؤال المستهلكين عن العوامل التي تؤثر على قرارهم بالشراء خلال شهر رمضان اختار 50 في المائة الصفقات والعروض الترويجية، بينما اختارت نسبة 49 في المائة الأسعار.

ووفقا للدراسة، يرغب المستهلكون في رؤية العلامات التجارية أكثر سخاء خلال الشهر الفضيل، عبر تقديم عروض ترويجية وصفقات خاصة أفضل، حيث يرغب 77 في المائة في الحصول على خصومات على المنتجات عند شراء تأمين على السيارة.

بينما أبدى 53 في المائة اهتمامًا بقسائم الهدايا المجانية، وعلى الرغم من أن 56 في المائة يتوقعون أن تقدم البنوك خصومات على التسوق خلال شهر رمضان، إلا أن 41 في المائة يتوقعون من قبلها خصومات على تناول الطعام في الخارج و36 في المائة على توصيل الطعام.

وأظهرت نتائج الدراسة أن غالبية المشاركين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي خلال شهر رمضان مع المنصات الأكثر شعبية، وهي يوتيوب 67 في المائة وإنستجرام 57 في المائة وفيسبوك 95 في المائة بشكل أساسي للتواصل مع الأصدقاء والعائلة ومشاركة المحتوى الديني.

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الزيادات في القطاعات المختلفة:

المواد الغذائية= 51 في المائة

توصيل الطعام= 39 في المائة

العوامل التي تؤثر على قرارات الشراء:

الصفقات والعروض الترويجية= 50 في المائة

الأسعار= 49 في المائة

توقعات المستهلكين:

77 في المائة يرغبون في الحصول على خصومات على المنتجات عند شراء تأمين على السيارة

53 في المائة مهتمون بقسائم الهدايا المجانية

56 في المائة يتوقعون أن تقدم البنوك خصومات على التسوق خلال شهر رمضان

41 في المائة يتوقعون خصومات على تناول الطعام في الخارج

36 في المائة يتوقعون خصومات على توصيل الطعام

تفضيلات الإعلانات برمضان:

38 في المائة يفضلون أن يكون الإعلان عن العلامة التجارية مستوحى من روح الشهر ويركز على الأعمال الخيرية والمحتوى الديني

38 في المائة يفضلون أن يركز تسويق العلامة التجارية على القيم الإيجابية

أبرز وسائل التواصل الاجتماعي المستخدمة لمشاركة المحتوى الديني خلال رمضان:

يوتيوب= 67 في المائة

إنستجرام = 57 في المائة

فيسبوك = 95 في المائة