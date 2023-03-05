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اليورو يُسجل 4.00 .. أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم
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اليورو يُسجل 4.00 .. أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم

اليورو يُسجل 4.00 .. أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم

اليورو يُسجل 4.00 .. أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم
١٠:١٣:٢١ ص، الأحد، ١٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الأحد الموافق 5 من مارس، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، اليوم، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.00 .

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.97

دينار كويتي 12.24

ريال عماني 9.76

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.52

فرنك سويسري 4.01

أسعار العملات أمس

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، أمس، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 3.97 .

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.96

دينار كويتي 12.22

ريال عماني 9.75

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.50

فرنك سويسري 3.98

الدولار يتقدم

وأمس، تراجع اليورو مقابل الدولار 0.5% مقابل الدولار إلى 1.0618 دولار، بعدما أظهرت بيانات، أن التضخم في منطقة اليورو ليس مرتفعا بالقدر الذي تخوف منه المستثمرون.

وهبط الجنيه الاسترليني 0.46% إلى 1.1970 دولار، بفعل تصريحات محافظ بنك إنجلترا آندرو بيلي الذي قال إنه “لم يتم تحديد أي شيء” فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة في المستقبل”.

وأيضا، هبط الين 0.3% إلى 136.65 للدولار في التعاملات المبكرة، بينما نزل الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي واليوان الصيني قليلا بعد مكاسب الأربعاء إثر بيانات نشاط التصنيع في الصين.

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الكلمات الدلالية:
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