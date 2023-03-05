كوريا الشمالية: حدة التوتر بلغت مستوى خطيرًا جدًا.. ما الأمر؟

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أعلنت كوريا الشمالية اليوم الأحد، أن حدة التوتر بلغت مستوى خطيرًا جدًا بسبب استفزازات الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وطالب السلطات في كوريا الشمالية منظمة الأمم المتحدة بحض الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية على وقف مناوراتهما العسكرية.

تصعد التوترات في شبه الجزيرة الكورية

ودعت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، الأمم المتحدة لمطالبة الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بوقف تدريباتهما العسكرية المشتركة التي تصعد التوترات في شبه الجزيرة الكورية.

وأكدت أنه يجب على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي حث الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بشدة على التوقف الفوري عن تصريحاتهما الاستفزازية والتدريبات العسكرية المشتركة، التي تؤدي إلى تفاقم الوضع في شبه الجزيرة الكورية بشكل غير مسؤول، وترفع مستوى المواجهة بشكل غير مسؤول.

أمريكا هي المسؤولة عن انهيار النظام الدولي

وأوضحت أن التدريبات العسكرية بين جيشي أمريكا وكوريا الجنوبية تُصعد التوترات إلى مستوى خطير للغاية، مؤكدًا أن أمريكا هي المسؤولة عن انهيار النظام الدولي للسيطرة على الأسلحة.

انهيار آليات الرقابة الدولية على الأسلحة

وأضافت أن كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة تتجاوز خطًا خطرًا وهذا لا يمكن القبول به، المتحدة تعمل على انهيار آليات الرقابة الدولية على الأسلحة، مشيرة إلى أن أسلحتها النووية تعمل على الحفاظ على توازن القوى في المنطقة.

يأتي هذا في الوقت الذي رفعت فيه جيش كوريا الجنوبية درجة التأهب العسكري تحسبًا لاستفزازات محتملة من كوريا الشمالية.

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