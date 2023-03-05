استقرار أسعار الذهب اليوم.. وعيار 22 يسجل 205 ريالات

تواصل – فريق التحرير:

استقرت أسعار الذهب، اليوم الأحد 5 من مارس داخل المملكة، حيث سجل عيار 24 نحو 224.15 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 205.47 ريال.

عيار 21 يسجل 196.13 ريالًا

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 196.13 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 168.11 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 130.75 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 112.07 ريال.

فيما بلغت أسعار أوقية الذهب 6971 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1569 ريالاً وأسعار كيلو الذهب 224,147 ريال.

الذهب يتكبد خسائر

وللأسبوع الثاني على التوالي أيضًا، حقق الذهب مكاسب في المعاملات الفورية، ولا سيما الجلسات الأخيرة، إلا أنه أنهى الأسبوع على خسارة.

وأمس، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1831.10 دولار للأوقية، بعدما وصل لأعلى مستوى في أسبوع الأربعاء. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1837.20 دولار.

وما ضغط أيضا على الذهب، وصلت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام لأعلى مستوى منذ أوائل نوفمبر 2022، كما زاد أيضا مؤشر الدولار 0.3%.

اقرأ أيضًا:

الأسهم ترتفع والنفط يحقق مكاسب أسبوعية والذهب يتراجع