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ليلة بلا كهرباء.. دولة كاملة تغرق في الظلام التام

ليلة بلا كهرباء.. دولة كاملة تغرق في الظلام التام

ليلة بلا كهرباء.. دولة كاملة تغرق في الظلام التام
١٠:٠٧:٣٢ ص، الأحد، ١٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – وكالات:

أعلنت شركة الطاقة الكينية أمس السبت، انقطاع التيار الكهربائي في عموم البلاد، وهو الأمر الذي سبق وحدث في بدايات العام الماضي.

وجاء في بيان للشركة، نقلته صحيفة “ستار” الكينية: “إننا نعمل على استعادة التيار الكهربائي إلى وضعه الطبيعى في أقرب وقت ممكن”، مشيرة إلى أنها سوف تبلغ الرأي العام بما يتحقق من تقدم في جهود استعادة التيار.

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للمرة الثانية خلال 15 شهرًا

وفي يناير 2022، عانت كينيا من انقطاع التيار الكهربائي ليومين متاليين بعدما أدى تعطل خط نقل الطاقة قبل يوم إلى إغراق البلاد في الظلام.

وفي كينيا التي يبلغ عدد سكانها حوالى 50 مليون نسمة، ينتج القسم الأكبر من الطاقة الكهربائية كهرومائيا وحراريًا وبواسطة الرياح.

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إلغاء تجميد الصفقات الجديدة بشأن إمدادات الكهرباء

وقبل أيام، ألغت كينيا التجميد المفروض على الصفقات الجديدة بشأن إمدادات الكهرباء في الوقت الذي تسعى فيه إلى إضافة قدرات توليد الطاقة النظيفة.

وذكرت وكالة بلومبرج للانباء، أن الحكومة الكينية ستسعى للحصول على عطاءات من شركات من أجل بناء محطات توليد الكهرباء باستخدام الطاقة النظيفة الخضراء؛ “لمنح المستهلكين ميزة المنافسة في الأسعار”.

وتحاول كينيا زيادة قدرة توليد الكهرباء وسط أسوأ موجة جفاف منذ أربعة عقود في منطقة القرن الأفريقي.

وأدى نقص الأمطار إلى انخفاض إنتاج الطاقة الكهرومائية الرخيصة وأدى إلى زيادة استخدام الكهرباء المولدة من محطات الطاقة الحرارية الأكثر تكلفة.

الكلمات الدلالية:
الطاقة الحرارية انقطاع التيار الكهربائي شركة الطاقة الكينية

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