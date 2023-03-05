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خبير طقس يُحذر من الخروج للمناسبات في إبريل ومايو ويكشف السبب
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خبير طقس يُحذر من الخروج للمناسبات في إبريل ومايو ويكشف السبب

خبير طقس يُحذر من الخروج للمناسبات في إبريل ومايو ويكشف السبب

خبير طقس يُحذر من الخروج للمناسبات في إبريل ومايو ويكشف السبب
٠٩:٣٥:١٠ ص، الأحد، ١٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حذر خبير الطقس ونائب رئيس جمعية المناخ أ.د. عبدالله ‌المسند من الخروج إلى المناسبات في شهري مارس وإبريل ومايو.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه إحصائيًا، يعتبر شهرا إبريل ومايو الأكثر نسبة في تكرار العواصف الغبارية خلال العام، وعليه إذا عندك مناسبة خارجية احرص أن تكون قبل أو بعدهما.

العواصف الغبارية تزداد في 3 و 4 و 5

وأضاف وفقاً للإحصاءات  التاريخية فإن العواصف الغبارية تزداد في مارس، ويفوق ذلك خلال شهر إبريل، وأن ذروة العواصف الغبارية تكون في شهر مايو.

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هطول أمطار رعدية على هذه المناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هبوب رياح مثيرة للأتربة والغبار وأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية على عدد من المناطق.

الرياح تحد من مدى الرؤية الأفقية

وأضاف أن الرياح تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة.

الحالة تمتد إلى أجزاء من هذه المناطق

وأشار إلى أن الحالة تمتد إلى أجزاء من مناطق القصيم، وحائل والأجزاء الشرقية من منطقة الحدود الشمالية “رفحاء”، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية “حفر الباطن”، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

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أبريل أخبار السعودية العواصف الغبارية المسند حالة الطقس رياح نشطة مارس مايو مركز الأرصاد

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