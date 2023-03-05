الفوزان يوضح حقيقة قيام ليلة النصف من شعبان وصيام نهارها

تواصل – فريق التحرير:

أوضح فضيلة الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، أن تخصيص قيام ليلة النصف من شعبان وصيام نهارها غير مشروع.

* السؤال: هل ورد نص قرآني أو حديث نبوي يفيد قيام ليلة النصف من شعبان وصيام نهاره‏؟‏ وإذا كان ذلك واردًا هل هناك كيفية معينة لقيام ليلة النصف من شعبان‏؟‏

اقرأ أيضًا:

“صيامه وتخصيص ليلة النصف”.. الأعمال المستحبة في شهر شعبان

* ليلة النصف من شعبان كغيرها من الليالي

* الإجابة: إنه لم يثبت عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بخصوص ليلة النصف من شعبان ولا صيام اليوم الخامس عشر من شعبان، وأنه لم يثبت عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ دليل يعتمد عليه، فليلة النصف من شعبان كغيرها من الليالي، من كان له عادة القيام والتهجد من الليل فإنه يقوم فيها كما يقوم في غيرها، من غير أن يكون لها ميزة، لأن تخصيص وقت بعبادة من العبادات لابد له من دليل صحيح، فإذا لم يكن هناك دليل صحيح، فتخصيص بعض الأوقات بنوع من العبادة يكون بدعة، وكل بدعة ضلالة‏.‏

اقرأ أيضًا:

ما حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان؟ الخثلان يجيب

* لم يرد في صيام يوم النصف من شعبان أي دليل

وبين الفوزان على حسابه الرسمي، أنه لم يرد في صيام اليوم الخامس عشر من شعبان أو يوم النصف من شعبان، أي دليل عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقتضي مشروعية صيام ذلك اليوم، ومادام أنه لم يثبت فيه شيء بخصوصه، فتخصيصه بالصيام بدعة؛ لأن البدعة هي ما لم يكن له دليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مما يزعم فاعله أنه يتقرب فيه إلى الله عز وجل، لأن العبادات توقيفية، لابد فيها من دليل من الشارع‏، وأن ما ورد من الأحاديث في هذا الموضوع فكلها ضعيفة، كما نص على ذلك أهل العلم، فلا يثبت بها تأسيس عبادة، لا بقيام تلك الليلة، ولا بصيام ذلك اليوم.

اقرأ أيضًا:

مفتي المملكة يكشف حقيقة فضل ليلة النصف من شعبان

* لا حرج على المسلم أن يصوم على عادته

ونوه إلى أن من كان من عادته أنه يصوم الأيام البيض، فإنه يصومها في شعبان كما يصومها في غيره، أو من كان من عادته أنه يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس وصادف ذلك النصف من شعبان فإنه لا حرج عليه أن يصوم على عادته، لا على أنه خاص بهذا اليوم، وكذلك من كان يصوم من شعبان صيامًا كثيرًا كما كان النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يصوم ويكثر الصيام من هذا الشهر، لكنه لم يخص هذا اليوم، الذي هو الخامس عشر، لم يخصه بصيام فإنما يدخل تبعًا‏.‏

اقرأ أيضًا:

في ليلة النصف من شعبان تقدر الأرزاق والأعمال.. ما صحة ذلك؟

* ما يفعله بعض الناس في هذه الليلة، بدعة

وأكد أن الحاصل أنه لم يثبت بخصوص ليلة النصف من شعبان دليل يقتضي إحياءها بالقيام، ولم يثبت كذلك في يوم الخامس عشر من شعبان دليل يقتضي تخصيصه بالصيام، فما يفعله بعض الناس خصوصًا العوام في هذه الليلة أو في هذا اليوم هذا كله بدعة يجب النهي عنه، والتحذير منه، وفي العبادات الثابتة عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ من الصلوات والصيام، ما يغني عن هذا المحدثات، والله تعالى أعلم‏.

اقرأ أيضًا:

الخثلان يوضح الفضل الوارد في شهر شعبان وأفضل ما يُشرع للمسلم فعله فيه