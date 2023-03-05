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“الصحة” تكشف عن خطة لتوفير متطلبات السلامة في 181 مستشفى
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“الصحة” تكشف عن خطة لتوفير متطلبات السلامة في 181 مستشفى

“الصحة” تكشف عن خطة لتوفير متطلبات السلامة في 181 مستشفى

“الصحة” تكشف عن خطة لتوفير متطلبات السلامة في 181 مستشفى
٠٩:٣٢:١٩ ص، الأحد، ١٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

جهزت  وزارة الصحة خطة لتوفير واستكمال متطلبات السلامة في 181 مستشفى في مختلف المناطق والمحافظات.

وقررت الوزارة طرح مشاريع الاستكمال في منافسة عامة بين الشركات والمؤسسات المتخصصة في هذا المجال.

ولن يتمكن أي مستشفى من الحصول على الاعتماد الوطني من المركز بدون إثبات الالتزام الكامل بتلك المتطلبات جميعها وقت الزيارة التقييمية.

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أعداد المستشفيات المشمولة بالخطة

-21 مستشفى في عسير وبيشة

-34 مستشفى في الرياض

-32 مستشفى في المنطقة الشرقية – الأحساء – حفر الباطن

-4 مستشفيات في حائل

-6 مستشفيات في جيزان

-7 مستشفيات في الجوف

-3 مستشفيات في القريات

-8 مستشفيات في حائل

-26 مستشفى في منطقة مكة المكرمة (جدة – العاصمة المقدسة – الطائف – القنفذة)

-8 مستشفيات في حائل

-8 مستشفيات في الحدود الشمالية

-18 مستشفى في القصيم.

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مصادر: «الصحة» تعتزم إنشاء نظام لحماية المواليد من الاختطاف بالمستشفيات

شركات تقنية 

كشفت مصادر مطلعة، بوزارة الصحة أن الوزارة بصدد التعاقد مع شركات مختصة بتقنيات الأمن والسلامة لتنفيذ مشروع يهدف إلى إنشاء نظام لحماية المواليد والأطفال من الاختطاف والاستبدال.

ووفقاً لـ”الوطن”، أوضحت المصادر أن النظام سيتم تطبيقه بمستشفيات وزارة الصحة في 13 منطقة بالمملكة.

جاء ذلك عقب صدور توجيهات عليا مؤخرًا للتقليل من سلب الأطفال واستبدالهم بالمستشفيات، حيث قامت وزارة الصحة بتعميم البرقية التي أرسلت من المقام السامي، والتي تشمل علي 17 بندًا لمجابهة تلك الحوادث بالمستشفيات.

وتختلف طرق المستشفيات في حماية المواليد، بتطبيقها لعدد من الإجراءات منها نظام السوار الأمني الموضوع بكاحل الطفل ويد والدته، وبمجرد ابتعاده عن المساحة المحددة إلكترونياً تطلق صافرة إنذار وتنبيه للمستشفى، كما أنه لا يمكن نزع السوار إلا بواسطة المختصين.

الكلمات الدلالية:
السعودية الصحة المستشفيات المملكة وزارة الصحة

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