تنبيه مهم قبل صرف الدفعة الجديدة من “حساب المواطن”

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يتبقى أربعة أيام على صرف الدفعة 64 من حساب المواطن لشهر مارس، إذ من المقرر أن يتم إيداعها في حساب المستفيدين يوم الخميس المقبل.

بأتي ذلك في الوقت الذي أصدر فيه الحساب توضيحًا بشأن تحويل المستفيد التابع إلى مستقل.

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وفي استفسار سابق، أجابت “خدمة المستفيدين” في حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، بأنه “يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، وسيتم صرف الدعم للدفعة 64 يوم الخميس بتاريخ “9 مارس” .

مصير حساب المواطن

وفي ردها على اسيتفسار ثان عما إذا كان سوف يتم صرف حساب المواطن الشهر القادم فقط أم سيتم قطعه، أفادت بأن “البرنامج لا يزال قائمًا، علمًا بأن هناك مراجعة دورية لدراسة ضوابط الدعم وسيتم الإعلان عنها في حال كان هناك أي تغيير فور الانتهاء منها”.

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تسجيل التابع كفرد مستقل

وردًا على تساؤل بشأن تسجيل التابع كفرد مستقل، وهل ينقص نصيبه من حسابه أم يتوقف، ولابد من رفع طلب جديد؟، أجابت “خدمة المستفيدين” بأنه “في حال تم قبولك كفرد مستقل سوف تكون تابع “غير مؤهل ” في حساب رب الأسرة ويمكنه حذفك عن طريق حسابه (تفاصيل الطلب، بيانات التابعين) وحذف التابع ثم الضغط على ايقونة حفظ”.

حساب المواطن

وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا) .

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.