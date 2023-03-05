الأحد، ١٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
تنبيه مهم قبل صرف الدفعة الجديدة من “حساب المواطن”
خدمة اليوم.. بالخطوات أسهل طريقة لتقديم طلبات نقض الحكم عبر “ناجز”
شاهد.. نيران من باطن الأرض تلتهم قرية بدارفور
أبرزها منع الغياب.. 5 أهداف لخطة “تعزيز الانضباط” بالمدارس
تفاصيل إنقاذ مواطن لـ 6 وافدين ألمان وسويسريين بصحراء الدمام
تقرير حكومي: تأسيس 30 شركة جديدة بالمملكة يوميًا

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

تنبيه مهم قبل صرف الدفعة الجديدة من “حساب المواطن”

تنبيه مهم قبل صرف الدفعة الجديدة من “حساب المواطن”

تنبيه مهم قبل صرف الدفعة الجديدة من “حساب المواطن”
٠٩:٠٩:١٢ ص، الأحد، ١٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

يتبقى أربعة أيام على صرف الدفعة 64 من حساب المواطن لشهر مارس، إذ من المقرر أن يتم إيداعها في حساب المستفيدين يوم الخميس المقبل.

بأتي ذلك في الوقت الذي أصدر فيه الحساب توضيحًا بشأن تحويل المستفيد التابع إلى مستقل.

اقرأ أيضًا:

حساب المواطن يحسم الجدل بشأن توقف الدعم في أول إبريل

وفي استفسار سابق، أجابت “خدمة المستفيدين” في حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، بأنه “يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، وسيتم صرف الدعم للدفعة 64 يوم الخميس بتاريخ “9 مارس” .

مصير حساب المواطن

وفي ردها على اسيتفسار ثان عما إذا كان سوف يتم صرف حساب المواطن الشهر القادم فقط أم سيتم قطعه، أفادت بأن “البرنامج لا يزال قائمًا، علمًا بأن هناك مراجعة دورية لدراسة ضوابط الدعم وسيتم الإعلان عنها في حال كان هناك أي تغيير فور الانتهاء منها”.

اقرأ أيضًا:

عاجل.. حساب المواطن: نقوم بمراجعة دورية لضوابط الدعم وهذا مصير البرنامج

تسجيل التابع كفرد مستقل

وردًا على تساؤل بشأن تسجيل التابع كفرد مستقل، وهل ينقص نصيبه من حسابه أم يتوقف، ولابد من رفع طلب جديد؟، أجابت “خدمة المستفيدين” بأنه “في حال تم قبولك كفرد مستقل سوف تكون تابع “غير مؤهل ” في حساب رب الأسرة ويمكنه حذفك عن طريق حسابه (تفاصيل الطلب، بيانات التابعين) وحذف التابع ثم الضغط على ايقونة حفظ”.

حساب المواطن

وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا) .

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.

الكلمات الدلالية:
62التسجيل في حساب المواطن أخبار حساب المواطن استحقاق حساب المواطن اعتراض حساب المواطن برنامج حساب المواطن تحديث حساب المواطن تسجيل حساب المواطن حساب المواطن حساب المواطن 1443 حساب المواطن السعودي حساب المواطن تسجيل حساب المواطن تسجيل جديد دخول حساب المواطن دعم حساب المواطن رابط حساب المواطن رقم حساب المواطن سجيل في حساب المواطن شروط حساب المواطن صرف مستحقات الدفعة طريقة التسجيل في حساب المواطن طريقة التسجيل في حساب المواطن عن طريق الجوال

مواد ذات صلة

المزيد
مرور الرياض يكشف تفاصيل حادث الدهس: مرافقة الطفلة توفيت وقائد السيارة مطلوب أمنياً

مرور الرياض يكشف تفاصيل حادث الدهس: مرافقة الطفلة توفيت وقائد السيارة مطلوب أمنياً

٠١:١٠ م، الجمعة، ٢٨ نوفمبر ٢٠١٤
بعد انتهاء الهدنة.. طيران التحالف يقصف الحوثيين في عدن

بعد انتهاء الهدنة.. طيران التحالف يقصف الحوثيين في عدن

١٢:٥٠ ص، الأثنين، ١٨ مايو ٢٠١٥
بالفيديو.. أمريكا تطالب إيران بإطلاق سراح مواطنيها المحتجزين في سجن إيفين فورًا

بالفيديو.. أمريكا تطالب إيران بإطلاق سراح مواطنيها المحتجزين في سجن إيفين فورًا

٠٣:٠٠ م، الأحد، ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢
ابتلعه في ظروف غامضة.. العثور على شاحن داخل معدة طفل (صور)

ابتلعه في ظروف غامضة.. العثور على شاحن داخل معدة طفل (صور)

٠٣:٢٦ م، الأثنين، ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *