خدمة اليوم.. بالخطوات أسهل طريقة لتقديم طلبات نقض الحكم عبر “ناجز”

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كشفت وزارة العدل، أن تقديم طلب نقض على حكم عبر بوابتها الإلكترونية “ناجز” أصبح متاحًا عبر اتباع عدد من الخطوات.

وعلى حسابها في “تويتر”، أشارت الوزارة، إلى أن تقديم طلب نقض على حكم عبر ناجز يكون كالآتي:

1 – فتح البوابة الإلكترونية.

2 – تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد.

3 – اختيار تبويب القضاء.

4 – اختيار قائمة الاستئناف.

5 – تحديد القضية المطلوبة.

6 – إنشاء الطلب عليها.

7 – اختيار طلب القضية، يليه طلب نقض.

8 – إكمال البيانات المطلوبة والضغط على حفظ وإرسال.

3399 رخصة محاماة صدرت خلال العام الماضي

في الوقت نفسه، كشفت وزارة العدل أن عدد المحامين والمحاميات المرخص لهم بلغ 14.188 محاميًا ومحامية حتى نهاية العام 2022م، منهم 11355 محاميًا، و2833 محامية.

فيما بلغ عدد المتدربين أكثر من 8 آلاف متدرب ومتدربة، فيما بلغ عدد رخص مزاولة مهنة المحاماة 3399 رخصة خلال العام 2022، منهم 2316 محاميًا، و1083 محامية، وبلغ عدد المتدربين 3711 متدربًا ومتدربة.

وأشارت الوزارة إلى أنها تقدم حزمة من الخدمات للمحامين عبر بوابة “ناجز” بخطوات بسيطة وميسرة وبموثوقية عالية، مثل:

1 – خدمة “التحقق من ترخيص عدلي”.

2 – طلب ترخيص محاماة.

3 – طلب تجديد ترخيص محاماة.

4 – خدمة قيد محام متدرب جديد.

5 – خدمة انتقال محام متدرب إلى آخر.

6 – الحصول على شهادة تعريف للمحامي المتدرب.

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