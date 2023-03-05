رؤيا منامية.. كيف تسببت وفاة والدتها في هدايتها للإسلام؟

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت امرأة إندونيسية تحولها إلى الإسلام، على إثر رؤيا لوالدتها المتوفاة في المنام.

ولدت “إيدا أيو أرليتا” في مدينة دينباسار ببالي بإندونيسيا لأب غير مسلم وأم مسلمة، استمرت على دين أبيها إلى أن جاءت لحظة التحول عقب وفاة والدتها، على وجه الدقة عند لحظة الصلاة عليها.

قالت “إيدا أيو” في مقابلة على موقع “يوتيوب”: “في الماضي، كان قلبي يقرع، فكيف أصلي، كنت غير مسلمة، ثم قال لي أحد الأقارب: إذا كان لديك عقيدة مختلفة، فلن تكوني قادرة على الدعاء لأمك”.

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تردد وحسم

غمر قلبها شعور بالارتباك، عندما كان عليها أن تختار، فقد كانت تخشى من العواقب الأسرية لذلك لكون والدها غير مسلم، إلى أن جاءت اللحظة التي حسمت فيها قرارها أخيرًا باعتناق الإسلام.

ذات مرة رأت “إيدا أيو” والدتها في المنام، لم تتكلم، لكنها فهمت نية والدتها أن تحذو حذوها لتصبح مسلمة.

تتابع: “من هنا شعرت بالحزن والقلق من ناحية والدي ووالدتي. ذات يوم رأيت والدتي الراحلة، طلبت مني أن آتي معها، لم تقل شيئًا، من هنا تعلمت الصلاة قبل اعتناق الإسلام”.

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الدعاء لوالدتها

بدت الأم لطفلين مصممة بشكل متزايد على دراسة الإسلام وتعلم الصلاة، بالإضافة إلى مساعدة زوجها المسلم لها، حيث أرشدها للتعرف على الإسلام بشكل أفضل.

مع ذلك، أكدت “إيدا أيو” أنها اعتنقت الإسلام ليس بسبب زوجها، ولكن لتكون قادرة على الدعاء لوالدتها.

تروي: “أخيرًا، قررت قبل الزواج أن أسلم، كان هناك جدل أو رفض من أهل زوجي لأنني لم أكن مسلمة. ولكن ليس لأنني أردت الزواج، ثم اعتنقت الإسلام، من أجل أن أدعو لوالدتي”.

https://muslim.okezone.com/read/2023/03/03/614/2775001/kisah-mualaf-cantik-ida-ayu-masuk-islam-demi-bisa-doakan-mendiang-ibunya#google_vignette