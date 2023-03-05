شاهد.. نيران من باطن الأرض تلتهم قرية بدارفور

تواصل – وكالات:

سادت حالة من الخوف والفزع بين سكان قرية في ولاية دارفور السودانية، بعد أن خرجت نيران من باطن الأرض لتلتهم المنازل.

نار تخرج من باطن الأرض وتلتهم المنازل

ونقلت “سكاي نيوز” عن الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية أن سكان إحدى القرى بمنطقة دارفور غربي السودان تفاجئوا بنيران تخرج من باطن الأرض، وتلتهم مئات المنازل وتثير هلعًا كبيرًا في أوساط سكان القرية والقرى المجاورة والبالغ عددهم نحو 300 ألف نسمة.

النيران قضت على 75 منزلًا

وأكد أن أبناء المنطقة نداءات استغاثة مطالبين السلطات السودانية بالإسراع لمحاصرة الظاهرة التي وصفوها بالمحيرة، بعد أن قضت النيران على 75 منزلًا في قرية عيال أمين القريبة من الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، مشيرين إلى أن النيران خرجت من باطن الأرض وأخذت شكلًا عموديًا قبل أن تلتهم ما حولها.

حالة من الخوف والهلع بين الأهالي

وأشار شهود عيان إلى أن هذه النيران المجهولة أثارت الخوف والهلع بين الأهالي وأدت إلى خسائر فادحة في ممتلكات السكان.

الخبراء يكشفون السر

وحسب خبراء البيئة والجيلوجيا فإن مثل هذه الظواهر تنتج في الغالب إما عن وجود غاز ميثان كثيف تحت الأرض، أو نفايات عضوية تتفاعل وتشتعل بفعل السخونة الشديدة، مشددين على ضرورة الإسراع بإرسال فريق مختص لدراسة التربة بعد أخذ عينات تفحص معمليًا لمعرفة الأسباب الحقيقية التي تقف وراء اشتعال تلك النيران.

اقرأ أيضًا:

ارتفاع ضحايا فيضانات السودان إلى 112 قتيلا

السودان يعلن إحباط عملية تهريب أسحلة إلى الحوثيين ويكشف حجم المضبوطات