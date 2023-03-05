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شاهد.. نيران من باطن الأرض تلتهم قرية بدارفور

شاهد.. نيران من باطن الأرض تلتهم قرية بدارفور

شاهد.. نيران من باطن الأرض تلتهم قرية بدارفور
٠٨:٤١:٥٥ ص، الأحد، ١٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – وكالات:

سادت حالة من الخوف والفزع بين سكان قرية في ولاية دارفور السودانية، بعد أن خرجت نيران من باطن الأرض لتلتهم المنازل.

نار تخرج من باطن الأرض وتلتهم المنازل

ونقلت “سكاي نيوز” عن الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية أن سكان إحدى القرى بمنطقة دارفور غربي السودان تفاجئوا بنيران تخرج من باطن الأرض، وتلتهم مئات المنازل وتثير هلعًا كبيرًا في أوساط سكان القرية والقرى المجاورة والبالغ عددهم نحو 300 ألف نسمة.

قضت النيران على 75 منزلا

النيران قضت على 75 منزلًا

وأكد أن أبناء المنطقة نداءات استغاثة مطالبين السلطات السودانية بالإسراع لمحاصرة الظاهرة التي وصفوها بالمحيرة، بعد أن قضت النيران على 75 منزلًا في قرية عيال أمين القريبة من الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، مشيرين إلى أن النيران خرجت من باطن الأرض وأخذت شكلًا عموديًا قبل أن تلتهم ما حولها.

حالة من الخوف والهلع بين الأهالي  

وأشار شهود عيان إلى أن هذه النيران المجهولة أثارت الخوف والهلع بين الأهالي وأدت إلى خسائر فادحة في ممتلكات السكان.

أثارت الحادثة حالة من الهلع والخوف وسط السكان

الخبراء يكشفون السر

وحسب خبراء البيئة والجيلوجيا فإن مثل هذه الظواهر تنتج في الغالب إما عن وجود غاز ميثان كثيف تحت الأرض، أو نفايات عضوية تتفاعل وتشتعل بفعل السخونة الشديدة، مشددين على ضرورة الإسراع بإرسال فريق مختص لدراسة التربة بعد أخذ عينات تفحص معمليًا لمعرفة الأسباب الحقيقية التي تقف وراء اشتعال تلك النيران.

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الكلمات الدلالية:
الحكومة السودانية الخوف والهلع السودان دارفور نيران من باطن الأرض

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