أبرزها منع الغياب.. 5 أهداف لخطة “تعزيز الانضباط” بالمدارس

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تسعى وزارة التعليم حاليًا لإعداد مبادرة لتطوير لائحة قواعد السلوك والمواظبة وآليات تطبيقها.

وتستهدف الوزارة ما يلي:

1- تعزيز قيم الاتقان والانضباط.

2- مشاركة الأسرة في تعليم أبنائها.

3- نشر ثقافة التسامح.

4- خفض نسبة الطلبة الذين يتعرضون للتنمر في المدارس.

5- رفع مستوى الجدية والالتزام باليوم الدراسي.

وفي سبيل تحقيق الأهداف السابقة، وضعت الوزارة، ممثلةً في وكالة التعليم العام، خطة لإقامة عدد من ورش العمل ومجموعات التركيز في المناطق والمحافظات بهدف تعزيز هذه الأهداف المحورية.

مناقشة أسباب الغياب

وتعقد الوزارة مجموعات التركيز لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية، بحضور إدارة المدرسة، والموجه الطلابي؛ لمناقشة أسباب الغياب من وجهة نظر الطلبة، والآثار المترتبة على ضعف الانضباط المدرسي نظامياً وسلوكياً ودراسياً، وأبرز الحلول المقترحة.

في سياق متصل، حظرت إدارات التعليم على المدارس، السماح بتصوير الطلاب والطالبات داخل المرافق التعليمية، لما قد ينطوي على ذلك من انتهاك لخصوصياتهم، أو يعرضهم للإساءة والتشهير، مطالبة بضرورة أخذ التدابير والاحتياطات اللازمة لمنع ذلك.

يأتي ذلك عقب تنامي ظاهرة التصوير داخل المدارس والمكاتب والإدارة، مما أدى في كثير من الأحيان إلى انتهاك خصوصية الطلاب والطالبات، وفقًا لما أوردته صحيفة “الوطن”.

شروط التصوير بالمدارس

ويتضمن القرار عدم السماح لأي جهة أيًا كانت بتصوير الطلاب والطالبات والمرافق المدرسية، إلا وفق الشروط التالية:

-الحصول على إذن مسبق من قبل الإدارة المختصة في إدارات التعليم، ولأغراض محددة وفقاً لما حددته الأنظمة والتعلميات، فيما جرى تحديد عشرة ضوابط، عند تصوير الطلاب والطالبات، والمرافق التعليمية، والهيئتين الإدارية والتعليمية.

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