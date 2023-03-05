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تقرير حكومي: تأسيس 30 شركة جديدة بالمملكة يوميًا
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تقرير حكومي: تأسيس 30 شركة جديدة بالمملكة يوميًا

تقرير حكومي: تأسيس 30 شركة جديدة بالمملكة يوميًا

تقرير حكومي: تأسيس 30 شركة جديدة بالمملكة يوميًا
٠٧:٥٨:٥٢ ص، الأحد، ١٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

بلغ متوسط عدد المنشآت الحديثة التي تم افتتاحها خلال العام الماضي 30 منشأة يوميًا، وفقًا لتقرير حكومي صدر حديثًا.

وخلال الفترة من مطلع يناير إلى 7 من سبتمبر 2022، تم منح 7395 سجلاً تجاريًا. ومن المنشآت التي مارست أعمالها 5944 منشأة افتتحت السجل التجاري الرئيس لها؛ فيما افتتحت 1451 منشأة سجلاً فرعيًا لها.

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460 شركة

وبلغ عدد الشركات التي زاولت نشاطها العام الماضي 460 شركة. فيما استحوذت المؤسسات على النصيب الأكبر؛ إذ بلغ عددها 5772 مؤسسة جديدة. وتم فتح 1163 منشأة دون ذكر تصنيفها.

ووفقًا للتقرير الذي قالت صحيفة “عكاظ” إنها اطلعت عليه، فإن وقت إصدار السجل التجاري لا يتجاوز 3 دقائق فقط من بداية الطلب إلى أن يتم إصدار السجل للمؤسسات الفردية. وعند تقديم طلب إصدار سجل تجاري ستوفر الخدمة للمقدم رقم طلب يمكن من خلاله متابعة طلبه عن طريق أسهل وأسرع الوسائل، مثل الهاتف الجوال.

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