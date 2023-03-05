9.9 % ارتفاعًا في استثمارات المصارف بالسندات الحكومية

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رفعت المصارف العاملة بالمملكة استثماراتها بالسندات الحكومية بنسبة 9.9% خلال شهر يناير 2023 على أساس سنوي، وفقًا لبيانات البنك المركزي.

وبذلك وصل إجمالي الاستثمارات بالسندات الحكومية وشبه الحكومية إلى 511.27 مليار ريال بنهاية يناير، مقارنة مع 465.19 مليار ريال في الشهر المماثل من العام 2022.

وزادت استثمارات المصارف بقيمة 968 مليون ريال خلال يناير مقارنة مع الشهر السابق؛ التي كانت تبلغ بنهايته 510.3 مليار ريال.

ارتفاع المشتريات

وخلال عام 2022، رفعت المصارف مشترياتها بالسندات الحكومية بنحو 6.1% على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 29.55 مليار ريال عن العام السابق، مقارنة مع مشترياتها في العام 2021 والبالغة 42.38 مليار ريال.

وبلغ إجمالي مطلوبات البنوك من القطاع العام 646.69 مليار ريال، مقارنة مع 559.55 مليار ريال في شهر يناير من عام 2022، بارتفاع نسبته 15.57%.

والسندات أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل، تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، فيما تعني الصكوك السيادية أنها أداة من أدوات الدين تصدرها لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول.

السندات الخضراء

في سياق متصل، سجلت المملكة تقدمًا جديدًا فيما يخص إصدار السندات الخضراء في عام 2022 بأكثر من 4 مليارات دولار تمثل نسبة 50% على الأقل، وهو رقم يفوق ما سجلته دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي نفس هذا العام، بلغ عدد السندات الخضراء في دول المجلس مجتمعة نحو 8.5 مليارات دولار من 15 صفقة، مقارنة بنحو 605 ملايين دولار من 6 صفقات خلال عام 2021.

وشهد عام 2022 عددًا من الإصدارات الأولى البارزة، بما في ذلك سندات خضراء بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق الاستثمارات العامة في المملكة، وأول صكوك مستدامة بقيمة 750 مليون دولار من بنك دبي الإسلامي.

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