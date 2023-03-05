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بهذه المناطق.. خبير طقس يتوقع خريطة الأمطار المتساقطة اليوم في المملكة
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بهذه المناطق.. خبير طقس يتوقع خريطة الأمطار المتساقطة اليوم في المملكة

بهذه المناطق.. خبير طقس يتوقع خريطة الأمطار المتساقطة اليوم في المملكة

بهذه المناطق.. خبير طقس يتوقع خريطة الأمطار المتساقطة اليوم في المملكة
٠٧:٣٣:٢٢ ص، الأحد، ١٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

توقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، أن توسع  الحالة الممطرة الرابعة عشر زمانيًا ومكانيًا لتشمل معظم مناطق المملكة.

تساقط أمطار مع جريان السيول

وأوضح على حسابه في “تويتر” أن الحالة المتوقعة عبارة عن أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة وأحيانًا غزيرة مع فرصة جريان السيول وتساقط حبات البرد.

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استمرار الحالة الممطرة الرابعة

كما توقع استمرار الحالة الممطرة الرابعة عشر على أجزاء من مناطق مكة والمدينة وحائل والباحة وعسير وجازان، خاصة المرتفعات، وغربي الرياض والقصيم وشرق الشمالية وجنوب تبوك وشمال الشرقية، تمتد للإمارات وعُمان واليمن بأمطار من خفيفة لمتوسطة وحبات برد تسبق برياح سطحية نشطة.

هطول أمطار رعدية على هذه المناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة.

وأضاف أن الرياح تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة.

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وأشار إلى أن الحالة تمتد إلى أجزاء من مناطق القصيم، وحائل والأجزاء الشرقية من منطقة الحدود الشمالية “رفحاء”، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية “حفر الباطن”، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

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