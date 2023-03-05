تفاصيل إنقاذ مواطن لـ 6 وافدين ألمان وسويسريين بصحراء الدمام

تواصل – فريق التحرير:

أنقذ عضو بفريق “المحترفون” التطوعي للبحث والإنقاذ، 6 وافدين من الجاليتين الألمانية والسويسرية تعطلت سيارتهم في البر بنحو 200 كلم عن الدمام.

وفي التفاصيل، كشف المواطن نواف المالكي لصحيفة “عكاظ” “كنت في طريق عودتي من الرياض لمدينة الجبيل عند الساعة الرابعة عصرًا، ووجدت على الطريق سيارة من نوع سوبربان متعطلة في البر “تغريز”، فقمت على الفور بالتوقف ومساعدتهم وإخراج سيارتهم من الرمل، بعد أن أمضوا ما يقارب الساعتين في الموقع”.

اقرأ أيضًا:

فريق الإنقاذ والتدخل السريع بالمدينة ينقذ معتمرًا توقف قلبه 10 دقائق

وأضاف المالكي “قمت بتعريفهم بفريقنا التطوعي للإنقاذ، وأنه فريق رسمي يقوم على جهود تطوعية من شباب سعوديين بمختلف المدن والمحافظات، ما أثار إعجابهم وقدموا لي هدية بسيطة عبارة عن كيكة صغيرة كهدية رمزية”.

فريق المحترفون للبحث والإنقاذ التطوعي

وتأسس فريق المحترفون للبحث والإنقاذ التطوعي، في يونيو 2018، ويعتبر أحد أهم الفرق التطوعية بالمنطقة الشرقية وينتشر في الأماكن البرية وفق عمل منظم لمساعدة المتعطلين في البر، والبحث عن المتغيبين بمساعدة الجهات الأمنية المختلفة، ويفوق عدد أعضاء الفريق 450 عضوًا مدربين ومجهزين بأحدث أدوات البحث والإنقاذ.

وبحسب القائمين على فريق المحترفين للبحث والإنقاذ التطوعي، فإن أهداف الفريق ابتغاء الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، وتغطية جميع أنحاء ومناطق المملكة، والمحافظة على الأرواح ومساعدة الآخرين، كذلك يهدف إلى تقديم خدمات أفضل وأوسع لسكان وزوار المناطق التي تصلهم خدمات الفريق من داخل المملكة ومن خارجها ولجميع الجنسيات المقيمة.

اقرأ أيضًا:

فريق البحث والإنقاذ السعودي يغادر تركيا في هذا الموعد

كما تتضمن أهداف الفريق التطوعي نشر ثقافة العمل التطوعي وترسيخ الانتماء للوطن، وتعزيز ثقافة المشاركة والمسؤولية المجتمعية، إضافة إلى التوعية بطرق السلامة والوقاية والتعامل مع الأخطار، إلى جانب سرعة التعامل مع الكوارث والأزمات -لا قدر الله-‏، واستثمار قدرات وطاقات شبابنا فيما يخدم وطننا، وكذلك تعزيز الثقة بالنفس والإحساس بالذات لدى الشباب، وزيادة الأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين والمقيمين والزائرين، وأيضًا تعزيز تحقيق رؤية المملكة 2030.