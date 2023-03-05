يزيد حجمها عن 600 كم.. الزلازل ساعدت على اكتشاف طبقة خفية في الأرض

تواصل – فريق التحرير:

أثبتت الدراسات العلمية الجديدة، أن للأرض طبقة داخلية خامسة، ويوجد في مركزها كرة معدنية ضخمة يزيد حجمها عن 600 كيلومتر.

تمكن العلماء من إحداث اختراق علمي في مجال طبقات الأرض، بعد اكتشاف طبقة لم تكن معروفة من قبل.

اقرأ أيضًا:

مشهد يحبس الأنفاس.. لحظة تشقق الأرض أثناء زلزال تركيا (فيديو)

الطبقة الخفية على عمق 160 كيلومترًا

وذكر هؤلاء أن الطبقة المتكونة عبارة عن صخور منصهرة تقع على عمق 160 كيلومترًا أسفل سطح الأرض. وتغطي هذه الطبقة 44% من إجمالي سطح كوكب الأرض.

وتعد هذه الطبقة، المكتشفة أخيرا، جزءا من طبقة الأسينوسفير (الوشاح العلوي)، المعروفة بأنها أكثر طبقات الأرض كثافة وضعفًا.

اقرأ أيضًا:

كويكب يهدد الأرض.. والمذنب الأخضر النادر يعبر قريبا

أعلى درجات حرارة

وتقع الطبقة، المكتشفة حديثا، في منطقة تشهد أعلى درجات حرارة الوشاح العلوي وهي 1450 درجة مئوية.

ويهدم الاكتشاف الجديد النظريات التي سادت لوقت طويل أن الصخور المنصهرة تؤثر على لزوجة طبقة الأسينوسفير.

اقرأ أيضًا:

3858 هزة ارتدادية تحرك القشرة الأرضية 7.3 أمتار في زلزال تركيا

تأثير الذوبان صغير

وقال الباحث في جامعة تكساس، جوليان هوا، في بيان: “عندما نفكر في شيء منصهر، نظن بحدسنا أن الانصهار يؤدي دورًا في لزوجة المادة”.

وأضاف: “لكن ما وجدناه أنه حتى في حال كان الذوبان مرتفعًا للغاية، فإن تأثيره على تدفق الوشاح صغير للغاية”.

وكانت النظريات السابقة تقول إن حركة الصفائح التكتونية ناتجة عن تيارات الحمل الموجودة في الصخور المنصهرة في الوشاح الأرض أسفل قشرة الكوكب، لكن هوا ومن معه من باحثين في جامعة تكساس وضعوا هذه النظريات جانبًا.

وهوا باحث في دراسات ما بعد الدكتوراه في معهد جاكسون لعلوم الأرض في جامعة تكساس، ودرس الصور السيزمية (الزلزالية)، لوشاح الأرض العلوي أسفل الأرض التركية.