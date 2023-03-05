منها تخفيف القلق والاكتئاب.. 6 فوائد للمشي ساعة كل يوم

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كشفت الدراسات العلمية الحديثة أن المشي له فوائد عديدة، وأن مدة المشي المثالية تؤدي إلى إطالة العمر الافتراضي للأشخاص.

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المشي يطيل العمر الافتراضي للأشخاص

وأظهرت الدراسة، التي أجراها فريق ياباني على 4165 شخصاً تبلغ أعمارهم 65 عاماً أو أكثر، أن المشي نحو 5 إلى 7 آلاف خطوة يومياً يطيل العمر الافتراضي للأشخاص اليابانيين المسنين.

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ساعة من المشي

وذكرت وكالة أنباء «جيجي برس» اليابانية أن المشي نحو 5 إلى 7 آلاف خطوة يعادل نحو ساعة من المشي، التي يقول الفريق إنها المدة المثلى لطول عمر اليابانيين.

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6 فوائد للمشي

وتم نشر النتائج التي توصل إليها الفريق الياباني في النسخة الرقمية من مجلة «إم إس إس أي» الأمريكية للطب والعلوم في الرياضة والتمارين في أوائل فبراير الجاري.

1 – تخفيف القلق والاكتئاب.

2 – جعل العظام أقوى.

3 – مرونة المفاصل وتقوية العضلات.

4 – وزن صحي وخفض الكوليسترول.

5 – الوقاية من أمراض القلب والسمنة.

6 – الحماية من خطر الموت المبكر.

وأثبتت دراسات أخرى أن 11 دقيقة فقط من المشي يوميًا تقلل من خطر الموت المبكر بنسبة 23%، وفقًا لجامعة كامبريدج ببريطانيا.

وأظهرت الدراسة أن واحدًا من كل عشرة أشخاص سيعيش لفترة أطول إذا حافظوا على هذه العادة خلال حياتهم.

ومن شأن ممارسة النشاط اليومي لمدة لاتقل عن 11 دقيقة أن يحمي الشخص من خطر الإصابة بأمراض القلب أو السرطان، وفقًا للباحثين.