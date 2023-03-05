صداقة فريدة.. ببغاء “يستوطن” كتف تركي إثر الزلزال

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نشأت صداقة فريدة بين ببغاء وشخص تركي كان يشارك في أعمال البحث والإنقاذ بعد الزلزال في ولاية أدي يامان جنوب شرقي البلاد.

وبينما كان يشارك هسّاري فيغان في أعمال اخراج عائلة صديقه من أنقاض مبنى في 10 من فبراير، تفاجأ بببغاء حط على كتفه عندما جلس ليأخذ قسطًا من الراحة، ولم يفارقه منذ تلك اللحظة.

وقال فيغان، إنه يعيش في مخيم بسبب تضرر منزلهم في الزلزال.

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الببغاء أصبح صديقًا للتركي

وأوضح أنه في اليوم الرابع بعد الزلزال، وبينما كان يشارك في العمل لإخراج عائلة صديقه من تحت الأنقاض جلس ليستريح قليلا فحط ببغاء على كتفه، وفقًا لـ”الأناضول”.

ولفت إلى أن الببغاء لم يفارقه منذ ذلك الوقت سواء في خيمته أو حينما يخرج إلى الشارع.

وذكر أنه أطلق اسم “ليمون” على الببغاء الذي بات صديقه الجديد.

وأضاف ” كنا نعيش 4 أشخاص في الخيمة، ومع ليمون أصبحنا خمسة”، وذكر أنه اشترى قفصًا وطعامًا للبغاء وأصبح يعتني به في خيمته.

وأردف “بعد تناول وجبة الإفطار صباحًا، نذهب إلى السوق معًا. إنه دائمًا على كتفي. لا يطير من على كتفي. وأنا أحب وجوده هناك”.

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ليس للبيع

ولفت إلى أن الأشخاص الذين يرونه مع “ليمون” يسألونه فيما إذا كان الببغاء للبيع، وأكد أنه لا يود بيعه لأنهما باتا صديقين.

وفي 6 من فبراير الماضي، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّف دمارًا ماديًا ضخمًا.

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