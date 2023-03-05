عاجل.. “الأرصاد” يتوقع هطول أمطار ورياح نشطة على مكة وعسير و8 مناطق

تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة.

اقرأ أيضًا:

تنبيه متقدم من “الأرصاد”: أمطار غزيرة ورياح وأتربة على هذه المناطق حتى المساء

أمطار ورياح نشطة على 10 مناطق

وأضاف أن الرياح تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة.

وكذلك على أجزاء من مناطق القصيم، حائل وتمتد إلى الأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية (رفحاء).

كما تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية (حفر الباطن)، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

اقرأ أيضًا:

حتى الغد.. “الأرصاد” يُحذر من أمطار على العاصمة المقدسة ومحافظات مكة

البحر الأحمر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية، تتحول تدريجياً إلى غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.

وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي يصل إلى أكثر من 50 كم/ ساعة باتجاه مضيق باب المندب.

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى ثلاث أمتار باتجاه مضيق باب المندب.

وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ويصل الى مائج باتجاه مضيق باب المندب.

اقرأ أيضًا:

مفاجأة سارة من الأرصاد بخصوص الموجة الباردة والتقلبات الجوية (فيديو)

الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية تتحول تدريجياً إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الشمالي.

وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.